Trump'ın Mülteci Statüsü Planı: 67 Bin Güney Afrikalı Beyaz İlgili

Trump'ın Planı, Güney Afrikalı Beyazların Umutlarıyla Dolduruldu

Güney Afrika'daki ABD Büyükelçiliği, Beyaz Saray'ın güney Afrika'daki beyaz azınlık grubunu yeniden yerleştirme planı çerçevesinde, ABD'deki mülteci statüsü için 67 binden fazla kişinin ismini aldığını duyurdu. Bu durum, Güney Afrikalı beyazların ülkeden göç etme isteğini bir kez daha gündeme getirdi.

67 Bin Kişi Listelendi

ABD'deki Güney Afrika Ticaret Odası tarafından büyükelçiliğe sağlanan listenin resmi bir başvuru niteliği taşımadığı vurgulandı fakat 67 bin 42 kişinin adının listesini oluşturduğu belirtildi. Ticaret Odası Başkanı Neil Diamond, bu kişilerin çoğunluğunun 25 ila 45 yaşlarında ve çocuk sahibi olduklarını açıkladı.

Diamond, birçok kişinin bilgi talebi ile kuruma ulaştığını, Dışişleri Bakanlığı ve Pretoria'daki büyükelçilikle temasa geçerek, "mülteci statüsü için kayıt yaptırmak isteyen Güney Afrikalılar için bir kanal açılması" talep ettiklerini ifade etti.

Trump’ın Irk Ayrımcılığı İddiaları

ABD Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamaya göre, isim listesinin alındığı doğrulandı. Trump, Güney Afrika’nın 63 milyonluk nüfusunun yüzde 8’ini oluşturan beyazların, siyahların liderliğindeki hükümet tarafından ırk ayrımcılığına uğradığını iddia ediyor.

Beyaz Çiftçilere Yönelik Politika

Beyaz toplumun büyük bir kısmını, yüzyıllar önce buraya göç eden Hollanda kökenli Afrikaner etnik grubu oluşturmaktadır. Trump, beyaz Güney Afrikalı çiftçilere vatandaşlık verilmesi konusunu gündeme getirerek, 7 Şubat'ta yayımladığı bir kararname ile ABD'nin Güney Afrika'ya sağladığı fonları kesmişti.

Tartışmalı Toprak Kamulaştırma Yasası

7 Şubat'ta yapılan açıklamada, Güney Afrika'nın 2024 tarihli Toprak Kamulaştırma Yasası ve diğer uluslararası anlaşmazlıklar gerekçe gösterilerek, bu ülkeye yapılacak yardımlara son verilmesi konusu ortaya atıldı. Resmi verilere göre, ABD, 2023 yılında Güney Afrika'ya yaklaşık 440 milyon dolarlık bütçe ayırmıştı.

Güney Afrika hükümetine göre, HIV/AIDS programının yaklaşık %17'sini oluşturan PEPFAR yardımı haricinde ABD’den diğer bir fon alınmamaktadır. Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa’nın imzaladığı toprak kamulaştırma yasası hükümete geniş yetkiler tanırken, 2030 yılına kadar siyahi çiftçilere 8 milyon hektar tarım arazisi dağıtılması hedeflenmektedir.

Kısacası, Trump’ın bu sürecin muhtemel etkileri ve Güney Afrika’nın iç politikası, uluslararası toplumda tartışmalara neden olmaktadır.