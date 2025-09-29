Trump'ın Netanyahu'ya Gazze Ateşkesi İçin Baskı Yapacağı İddiası

Trump'ın Netanyahu'ya Gazze ateşkesi baskısı iddiası

Amerikan Axios sitesinde yer alan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında Beyaz Saray'daki görüşmede Gazze'de ateşkese varılması için sunulan teklifin ele alınacağı belirtildi.

Haberde, adı açıklanmayan kaynaklara dayandırılarak, Trump'ın Beyaz Saray koltuğuna oturduktan bu yana ilk kez Netanyahu'ya baskı yapacağı ileri sürüldü. Söz konusu kaynaklar, Trump'ın Netanyahu'yu teklifi kabul etmesi halinde İsrail'in ABD kamuoyuyla anlaşmazlık yaşama riski ve daha fazla uluslararası izolasyonla karşılaşabileceği yönünde uyarılarda bulunacağını aktardı.

Kaynakların beyanları ve olası sonuçlar

Planın detaylarına vakıf olduğu belirtilen Trump'ın danışmanlarından biri, Arap ülkelerinin Gazze'deki ateşkes teklifinde "yüzde yüz anlaştığı" bilgisini vererek, "Şimdi Başkan'ın (Trump) Netanyahu üzerinde 'sihrini' göstermesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Aynı danışman, teklif kabul edilmediği takdirde Netanyahu'nun Gazze'deki "savaşın devam etmesinden sorumlu tutulacağını" söyledi. Haberde ayrıca Trump'ın, Gazze'deki saldırılar nedeniyle kamuoyu önünde Netanyahu'yu doğrudan suçlamadığı; ancak İsrail Başbakanı teklifin reddi durumunda ABD Başkanı'nın tavrının değişebileceği vurgulandı.

Trump'ın Gazze planının ana hatları

Basına sızan bilgilere göre planın öne çıkan unsurları şunlar:

- Hamas ve İsrail teklifleri kabul ettikten sonra saldırılar duracak ve 48 saat sonra Gazze'deki sağ ve ölü tüm İsrailli esirler teslim edilecek.

- Gazze, teknokratlardan oluşan bir geçici yönetim tarafından yönetilecek; bir barış gücü ile güvenlik sağlanacak ve güvenliğin sağlandığı alanlardan İsrail ordusu kademeli olarak tamamen çekilecek.

- Geçici yönetim, Ramallah yönetimi gerekli reformları yaptıktan sonra bölgeyi devredecek. Hamas silah bırakacak; İsrail bölgede kalmak isteyen Hamas yöneticilerine dokunmayacak, başka ülkelere gitmek isteyen yöneticilere izin verilecek.

- Gazze'deki Filistinlilerin bölgede kalması teşvik edilecek, göçe zorlanmayacak; isteyenler gitse bile geri dönebilecek.

Not: Haber, kaynaklara dayandırılan iddiaları aktarmakta olup, metinde yer alan özel isimler, ifadeler ve sayısal veriler orijinal içeriğe sadık kalınarak korunmuştur.