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Trump'ın Orta Doğu Temsilcisi Witkoff, Gazze'de Ateşkes Denetimleri İçin Bölgeye Gidecek

Steve Witkoff, Gazze'deki ateşkes denetimleri için bölgeye seyahat edeceğini duyurdu. Ateşkesin uygulanması zor bir süreç olarak değerlendiriliyor.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 21:50
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 21:50
Trump'ın Orta Doğu Temsilcisi Witkoff, Gazze'de Ateşkes Denetimleri İçin Bölgeye Gidecek

Witkoff, Gazze'ye Seyahat Edecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Gazze'deki ateşkes denetimleri için bölgeye gideceğini açıkladı. Witkoff, Fox News kanalında katıldığı bir programda, Gazze'deki duruma ilişkin önemli bilgiler verdi.

Ateşkes Uygulanması Zorlayıcı

Witkoff, Gazze'de pazar günü yürürlüğe giren ateşkesle ilgili olarak, "Netzarim Koridoru ve ayrıca Philadelphia Koridorundaki bir denetim ekibinin parçası olacağım." dedi. Ateşkesin uygulamasının anlaşmanın yürürlüğe girmesinden daha zor olduğunu belirten Witkoff, "Bunu başarmak zorundaydık ve Tanrı’ya şükür başardık. Şimdi ise bunu uygulamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Katar'ın Rolü ve Normalleşme Umutları

Witkoff, bu süreçte Katar'ın kritik bir rol oynadığını vurguladı. Ayrıca, İsrail ile bölgedeki Arap ülkeleri arasında normalleşme konusunda oldukça umutlu olduğunu ifade ederek, "Bence bölgedeki herkesi bu konuda ikna edebilirsiniz. Orada yeni bir liderlik anlayışı olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, 33 İsrailli esir ve 1900'ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılacak.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, anlaşmanın birinci aşaması kapsamında dün 3 İsrailli kadını Kızılhaç ekibine teslim etti. Ayrıca, İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli de işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakıldı.

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