Trump'ın Orta Doğu Temsilcisi Witkoff: Gazze'deki Çatışmaların Sorunlusu Hamas

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Gazze’de yeniden patlak veren çatışmalardan Hamas’ı sorumlu tuttu. Witkoff, barış sürecinin yeniden başlaması ve rehinelerin evlerine dönmesi için çalıştığını vurguladı.

Çatışmaların Sorumlusunun Hamas Olduğunu Savunuyor

Fox News Sunday programına katılan Witkoff, Gazze Şeridi’ndeki çatışmalar için "Hamas'ın sorumlu olduğunu" ifade ederek, "Kabul edilebilir bir anlaşmamız olduğunu düşünüyordum. Hatta Hamas’tan onay aldığımızı bile düşünüyordum." dedi. Ancak bu süreçte "aldatılabilme" ihtimalini de gündeme getirdi. Witkoff, "Burada saldırganın kim olduğunu açıkça ortaya koymamız gerekiyor ve o da Hamas." şeklinde konuştu.

Hamas'a Verilen Fırsatlar

ABD’nin, İsrail’in yanında olduğunu ve Gazze’deki ateşkesin uzatılması için "köprü önerisini" hatırlatarak, Hamas'a "demilitarize olması ve köprü önerisinin kabul edilmesi için her türlü fırsatı vardı" ifadesinde bulundu. Witkoff, "Her türlü fırsat vardı ve bunu yapmamayı seçtiler." diye belirtti.

Rehinelerin Eve Dönmesi Umudu

Witkoff, Hamas'ın tekrar "elini uzatması" durumunda ABD'nin duruma duyarlı olacağını bildirdi ve "Kesinlikle herkesi masaya geri döndürüp rehineleri eve götürmeyi umuyorum." dedi.

İsrail Ordusu Saldırılara Yeniden Başladı

İsrail ordusu, 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkesten sonra 18 Mart sabahı şiddetli saldırılara yeniden başladı. Bu saldırılarda çoğunluğu kadın, çocuk ve yaşlı olmak üzere 670'ten fazla Filistinli hayatını kaybetti, 1200'den fazla kişi yaralandı.

7 Ekim 2023’ten bu yana devam eden İsrail saldırılarında yaşamını yitiren Filistinli sayısı 50 bin 21'e, yaralı sayısı ise 113 bin 274'e yükseldi. İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı askeri gücünü artırma kararı aldı.

Hamas ise, İsrail'in verdiği sözlere uymadığını belirterek, "Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattı." açıklamasında bulundu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü’nü görevden alması gibi tartışmalı adımların gölgesinde başlatılması dikkat çekti.