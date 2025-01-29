DOLAR
35,78 -0,16%
EURO
37,3 -0,03%
ALTIN
3.158,6 0,51%
BITCOIN
3.691.558,63 -1,75%

Trump'ın Sağlık Bakanı Adayı Kennedy'den Aşı Tartışmalarına Yanıt

Robert Kennedy, Senato oturumunda aşı karşıtı olmadığını belirterek güvenlik endişelerini dile getirdi. Kürtaj konusundaki görüşlerini de aktardı.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 21:52
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 21:52
Trump'ın Sağlık Bakanı Adayı Kennedy'den Aşı Tartışmalarına Yanıt

Robert Kennedy, Senato Otrumu'nda Aşı Tartışmalarına Cevap Verdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Sağlık Bakanı olarak aday gösterdiği Robert Kennedy, Senato Maliye Komitesi'ndeki onay oturumunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Aşı karşıtı söylemleriyle tanınan Kennedy, burada aşı karşıtı olmadığını ve yalnızca aşıların güvenliği konusundaki endişelerini ifade ettiğini belirtti.

Amerikan Sağlık Sistemine Eleştiri

Açılış konuşmasında Amerikan sağlık sistemine eleştiriler yönelten Kennedy, "Amerika Birleşik Devletleri, diğer tüm gelişmiş ülkelerden daha kötü sağlık hizmetlerine sahip. Sağlık hizmetlerine diğer ülkelerin en az iki katı ve bazı durumlarda üç katı daha fazla harcama yapıyoruz. Geçen yıl 4,8 trilyon dolar harcadık. Bu neredeyse GSYH'nin beşte biri demek," dedi.

Aşı Tartışmalarına Dair Açıklamaları

Kovid-19 sürecindeki aşı açıklamalarıyla "komplo teorisyeni" olarak anılan Kennedy, oturumda aşı karşıtı olmadığına dikkat çekti. Bir göstericinin Kennedy'yi "yalancı" diye suçlaması üzerine yaşanan gerginlikte, Kennedy, "Haberlerde benim aşı karşıtı olduğum iddia edildi. İkisi de değilim, ben güvenlik yanlısıyım," şeklinde konuştu.

Kürtaj Konusundaki Görüşleri

Kennedy, kürtaj hakkında da görüşlerini belirtti. "Her kürtaj bir trajedidir," diyen Kennedy, Başkan Trump ile aynı görüşte olduğunu ifade etti. Kürtajın eyaletler tarafından kontrol edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Sağlıklı Beslenme Üzerine Yorumlar

Kennedy, sağlıklı beslenme konusundaki açıklamalarıyla ilgili olarak Trump'ın sevdiği hamburger ve diyet kola örneğini verdi. Kennedy, "Kimsenin yemeğini elinden almak istemiyorum. Eğer McDonald's cheeseburgerini ve diyet kolayı seviyorsanız, bunları alabilmelisiniz," diyerek bir gönderme yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Rize'de Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam Yapıldı

81 İlde Ramazan Desteği Başlıyor: Gıda Yardımları Hız Kesmeden Devam Ediyor

İstanbul'da Bedava Otopark Dönemi Başlıyor: Halkbank ve İSPARK İşbirliği

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bahçelievler'de Muhtar, Emlakçıyı Silahla Yaraladı
2
ANKASERA Gençlik Merkezi Ankara Üniversitesi'nde Açıldı
3
Suriye'de Ahmed Şara Geçiş Döneminin Cumhurbaşkanı İlan Edildi
4
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 'İzolasyonlara Direnmeye Devam Edeceğiz'
5
Dışişleri Bakanı Fidan, Özbekistanlı Mevkidaşı ile Görüştü
6
Konya'da Genç Elektrik Akımına Kapılarak Hayatını Kaybetti
7
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz KKTC'de Konuştu: "Barış ve İstikrar Adası Olma Yolundayız"

Emeklilere İkramiye Müjdesi: 9.000 TL Olabilir

Bakanlık'tan Gaziantep'e Ucuza Arsa Satışı Müjdesi

Ankara'da Metrekaresi 655 TL'den Başlayan Arsalar: Yatırım Fırsatları

Kocaeli'nden İstanbul'a Otobüs Biletlerine Yüksek Zam!

İstanbul'da Bedava Otopark Dönemi Başlıyor: Halkbank ve İSPARK İşbirliği

Türkiye’de Elektrik Faturalarına Yüzde 100 Zam Geliyor!

İstanbul'dan Emeklilere 10.000 TL Pazar Desteği Müjdesi

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

Rize'de Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam Yapıldı

81 İlde Ramazan Desteği Başlıyor: Gıda Yardımları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Muş'tan Hayvancılığa 24 Milyonluk Destek Projesi Başlatıldı