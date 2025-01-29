Trump'ın Sağlık Bakanı Adayı Kennedy'den Aşı Tartışmalarına Yanıt

Robert Kennedy, Senato Otrumu'nda Aşı Tartışmalarına Cevap Verdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Sağlık Bakanı olarak aday gösterdiği Robert Kennedy, Senato Maliye Komitesi'ndeki onay oturumunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Aşı karşıtı söylemleriyle tanınan Kennedy, burada aşı karşıtı olmadığını ve yalnızca aşıların güvenliği konusundaki endişelerini ifade ettiğini belirtti.

Amerikan Sağlık Sistemine Eleştiri

Açılış konuşmasında Amerikan sağlık sistemine eleştiriler yönelten Kennedy, "Amerika Birleşik Devletleri, diğer tüm gelişmiş ülkelerden daha kötü sağlık hizmetlerine sahip. Sağlık hizmetlerine diğer ülkelerin en az iki katı ve bazı durumlarda üç katı daha fazla harcama yapıyoruz. Geçen yıl 4,8 trilyon dolar harcadık. Bu neredeyse GSYH'nin beşte biri demek," dedi.

Aşı Tartışmalarına Dair Açıklamaları

Kovid-19 sürecindeki aşı açıklamalarıyla "komplo teorisyeni" olarak anılan Kennedy, oturumda aşı karşıtı olmadığına dikkat çekti. Bir göstericinin Kennedy'yi "yalancı" diye suçlaması üzerine yaşanan gerginlikte, Kennedy, "Haberlerde benim aşı karşıtı olduğum iddia edildi. İkisi de değilim, ben güvenlik yanlısıyım," şeklinde konuştu.

Kürtaj Konusundaki Görüşleri

Kennedy, kürtaj hakkında da görüşlerini belirtti. "Her kürtaj bir trajedidir," diyen Kennedy, Başkan Trump ile aynı görüşte olduğunu ifade etti. Kürtajın eyaletler tarafından kontrol edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Sağlıklı Beslenme Üzerine Yorumlar

Kennedy, sağlıklı beslenme konusundaki açıklamalarıyla ilgili olarak Trump'ın sevdiği hamburger ve diyet kola örneğini verdi. Kennedy, "Kimsenin yemeğini elinden almak istemiyorum. Eğer McDonald's cheeseburgerini ve diyet kolayı seviyorsanız, bunları alabilmelisiniz," diyerek bir gönderme yaptı.