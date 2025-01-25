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Trump'ın Savunma Bakanı Adayı Hegseth, Senato Onayını Aldı

Pete Hegseth, Senato'da 51 evet oyuyla ABD'nin yeni Savunma Bakanı oldu. Tartışmalı adaylık süreci detaylarıyla gündemde.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 05:59
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 05:59
Trump'ın Savunma Bakanı Adayı Hegseth, Senato Onayını Aldı

Pete Hegseth, ABD'nin Yeni Savunma Bakanı

ABD Başkanı Donald Trump tarafından Savunma Bakanlığı için aday gösterilen eski Fox TV sunucusu Pete Hegseth, ABD Senatosu'nda yapılan oylamada 50'ye karşı 51 oyla onay aldı. 44 yaşındaki Hegseth, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senatoda, 50 hayır oyuna karşı 51 evet oyu alarak ABD'nin yeni Savunma Bakanı oldu.

Oylama Süreci ve Sonuç

Oylama sırasında Alaska Senatörü Lisa Murkowski, Maine Senatörü Susan Collins ve Kentucky Senatörü Mitch McConnell, Hegseth için hayır oyu kullandı. Sonuç olarak, oylama 50-50 eşitliğe geldi. Ancak Başkan Yardımcısı JD Vance, Hegseth lehine oy kullanarak eşitliği bozdu.

Tartışmalı Adaylık Süreci

Hegseth'in adaylık süreci, pozisyon için yeterliliği konusunda tartışmalara yol açtı. Aday gösterilmesinin ardından, Hegseth'in alkollü bir şekilde işe gitmesi ve 2017 yılında ismi açıklanmayan bir kadın tarafından cinsel saldırı iddiasıyla suçlanması gündeme geldi. Hegseth, olayın ‘rızaya dayalı’ olduğunu öne sürdü ve 14 Ocak'ta Senato'daki onay oturumunda, cinsel saldırıyla suçlanan kadına 50 bin dolar ödediğini açıkladı.

Geçmişteki İddialar

Hegseth'in geçmişteki başka bir olayı da dikkat çekti: 2015'te bir gaziler grubunun etkinliğinde sarhoşken, "Tüm Müslümanları öldürün" diye bağırdığı iddia edildi. Hegseth, bu tür olaylarla anılmasına rağmen, Trump'ın kabinesinde yer almak için gerekli oylamada başarı sağladı.

Hegseth, önceki Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve CIA Direktörü John Ratcliffe'den sonra Senato'dan onay alan 3. Trump kabinesi üyesi oldu.

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