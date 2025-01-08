Trump'ın Savunma Harcamaları Talebi Almanya'da Reddedildi

Trump'ın Savunma Harcamaları Yüzde 5 Talebi Almanya'da Tepkiyle Karşılandı

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın, NATO üyelerinin savunma harcamalarını gayrisafi yurt içi hasılalarının (GSYH) yüzde 5'ine çıkarma çağrısı, Almanya'da tartışmalara yol açtı.

Alman politikacılar, genelde savunma harcamalarının artırılmasını destekleseler de, Trump'ın önerdiği bu yüksek oranı eleştirdiler. Hür Demokrat Partili (FDP) Savunma Komisyonu Başkanı Marcus Faber, yüzde 5'lik hedefin çok fazla olduğunu belirterek, NATO ülkelerinin yüzde 2 hedefinin üzerinde anlaşmaları gerektiğini ifade etti.

Faber, NATO'nun yeni hedefinin daha makul seviyelerde olması gerektiğini ve yüzde 3 civarında bir uzlaşının daha gerçekçi olacağını vurguladı. Bu tür bir ortalama, 32 NATO ülkesinin bir araya gelerek daha rasyonel bir hedef belirlemesini sağlayacak.

FDP'nin eski Savunma Komisyonu Başkanı Marie-Agnes Strack-Zimmermann ise, NATO ülkelerinin savunma harcamalarını artırma gerekliliğine katıldığını ancak Trump'ın talebinin oldukça yüksek olduğunu belirtti. Strack-Zimmermann, "Trump'ın yaptığı her açıklamaya aldanmamalıyız. Burada bir pazarda değiliz." diyerek duygusal yaklaşımlara dikkat çekti.

Hristiyan Demokrat Parti (CDU) lideri Friedrich Merz, savunma bütçesinin GSYH içindeki oranlarının aritmetik bir değerden ibaret olduğunu savunarak, esas meseleyi, Alman Silahlı Kuvvetlerinin güçlendirilmesi ve ulusal savunmanın gereklilikleri ile ilişkilendirdi. Merz, "Yüzde 2, 3 ya da 5'in aslında hiçbir önemi yok; önemli olan kendimizi savunmak için gerekeni yapmamızdır." dedi.

Yeni kurulan Sahra Wagenknecht İttifakının (BSW) lideri Sahra Wagenknecht ise, ABD'ye yönelik dış politikada köklü bir değişim talep etti. Wagenknecht, Trump'ın bu talebinin sürpriz olmadığını belirterek, Almanya'nın bağımsız bir politika izleyerek Fransız-Alman ilişkilerini güçlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Başbakan Olaf Scholz da, Trump'ın açıklamalarından önce NATO üyelerinin savunma harcamalarını artırma önerisini geri çevirmişti. Scholz, bu konuda Yeşiller Partisi başkan adayı Robert Habeck'in önerisinin "olgunlaşmamış bir fikir" olduğunu ifade etmişti. Scholz, Hamburg'da yayımlanan The Stern Weekly dergisine verdiği demeçte, "Faturayı kim ödeyecek? Vatandaşlar mı?" diyerek eleştirilerini dile getirmişti.