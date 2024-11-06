Trump'ın Seçim Zaferinin Avrupa Basınında Yankıları

Donald Trump'ın Seçim Zaferi: Avrupa Basınında Çarpıcı Yansımalar

ABD'de başkanlık seçimini Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın kazanmasının yankıları, Avrupa medyasında oldukça geniş yer buldu. Trump'ın zaferi, hem Amerika için hem de Avrupa kıtası için yeni bir siyasi dönem olarak değerlendirilmektedir.

Almanya

Alman Welt gazetesi, "Proje 2025 – Dünya için artık yeni bir dönem başlıyor" başlığıyla, Trump'ın ekonomik ve göç politikalarına odaklandığını ve bunun ABD siyasi düzenini büyük ölçüde değiştireceğini vurguladı. Zeit gazetesi ise, "Donald Trump ABD için 'altın çağ' vadediyor" başlığı altında, kritik eyaletlerdeki kazanımlarını öne çıkardı.

İngiltere

İngiliz BBC, Trump'ın Florida'daki destekçilerine yaptığı konuşmada seçim zaferini duyurduğunu belirtti. Ayrıca, Trump'ın kariyerinin İngiliz hükümeti için "karmaşık sonuçlar" doğuracağına dikkat çekti.

Fransa

Fransız Le Monde, Trump'ın zaferini, "Amerika'da sağa dönüş" olarak yorumlayarak, bunun geleneksel müttefikler için endişe verici olduğunu belirtti. BFMTV, Macron'un Trump'ın zaferini tebrik eden ilk liderlerden biri olduğunu aktardı.

Belçika

Belçikalı Le Soir, Trump'ın zaferini "tarih yazdık" sözüyle duyurdu. Politico, Trump yönetiminin AB politikaları üzerindeki etkilerine dair detayları paylaştı.

Avusturya

Avusturya'nın ORF kanalı, Trump'ın seçim zaferini, "Trump ABD seçimlerini kazandı" başlığıyla duyururken, Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi'nde tarihi bir başarı elde ettiğini vurguladı.

Yunanistan

Yunan To Vima gazetesi, Trump'ın seçim zaferinin ABD'deki dengeleri değiştirme potansiyeline sahip olduğunu dile getirdi.

Hırvatistan ve Sırbistan

Hırvatistan Radyo ve Televizyonu, Trump'ın zaferini, "Bu Amerikan halkı için muhteşem bir zafer" sözleriyle aktardı. Sırbistan'da ise Trump'a tebrik mesajları iletildi.

İsviçre

İsviçre'nin Konfederasyon Başkanı Viola Amherd, Trump'ı tebrik ederek, iki ülke arasındaki uzun süreli ve güvenilir ilişkilerin devam edeceğini kaydetti.

Trump'ın zaferinin Avrupa'da yaratacağı siyasi etkiler büyük bir merakla takip edilmeye devam etmekte. Ulusal ve uluslararası medya kuruluşları bu durumu yakından izlemekte ve gelişmeleri aktarmaktadır.