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Trump'ın 'Sus Payı' Davası Düşürülmedi, Yargıç Merchan Kararını Verdi

New York Mahkemesi, Trump'ın 'sus payı' davasının düşürülmesi talebini reddetti. Yargıç Merchan, davanın geçerliliğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 12:42
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 12:42
Trump'ın 'Sus Payı' Davası Düşürülmedi, Yargıç Merchan Kararını Verdi

ABD Mahkemesi, Trump Hakkındaki Düşürme Talebini Reddetti

ABD'de New York Mahkemesi Yargıcı Juan Merchan, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump hakkında görülen 'sus payı' davasının düşürülmesi talebini reddetti. Yapılan açıklamalara göre, Yargıç Merchan, Trump'ın avukatlarının başvurularını geri çevirdi.

Yargıç Merchan’ın Kararı

41 sayfalık kararında, Yargıç Merchan, avukatların "Trump'ın hakkındaki davanın başkan olarak yaptığı resmi işlerle ilgili kanıtlara dayandığı" yönündeki iddialarına karşı çıkarak, davanın geçerli olduğuna hükmetti. Ayrıca, mahkeme kararının Yüksek Mahkeme'nin dokunulmazlıkla ilgili kararını ihlal ettiğini" belirten Trump'ın sözcüsü Steven Cheung, durumu eleştirdi.

Trump'ın Avukatlarının İtirazı

Takip eden günlerde Trump'ın ekibinin, mahkumiyetin ertelenmesi ve temyiz talebinde bulunması bekleniyor. Avukatları, 4 Aralık 2024'te Merchan’a resmi başvuruda bulunarak, müvekkilleri aleyhindeki davanın düşürülmesini talep etti.

'Sus Payı' Davası Süreci

Trump, Manhattan Bölge Savcılığı tarafından 18 Mart 2023'te yetişkin filmleri oyuncusu Stormy Daniels'e 2016'daki seçimler sırasında yasa dışı "sus payı" ödenmesi nedeniyle suçlanmıştı. Suçlamaları reddeden Trump, 15 Nisan 2024'te New York'taki yargı sürecine başlamış ve 31 Mayıs'ta mahkeme jürisi tarafından 34 suçlamanın tamamından suçlu bulunmuştu.

Yüksek Mahkeme Kararı

ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın rolü ve seçime müdahale iddialarıyla ilgili olarak, "bazı konularda dokunulmazlığı" bulunduğuna hükmetmişti. Ancak mahkeme, Trump'ın resmi eylemleri nedeniyle kovuşturmaya karşı dokunulmazlık hakkına sahip olduğunu, özel davranışları için geçerli olmadığını belirtti.

New York Mahkemesi Yargıcı Juan Merchan, bu durumda 18 Eylül'de cezasının açıklanması beklenen Trump'ın 'sus payı' davasının 5 Kasım ABD Başkanlık Seçimleri sonrasına, 26 Kasım'a ertelendiğini duyurmuştu.

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