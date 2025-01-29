Trump'ın Temsilcisi Witkoff, Netanyahu'dan Ateşkesin Sürdürülmesini İstedi

Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff'tan Netanyahu'ya Ateşkes Çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği görüşmede, Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Görüşmelerde Önemli Adımlar

İsrail devlet televizyonu Kan tarafından aktarılan habere göre, İsrail'i ziyaret eden Witkoff, Netanyahu ve Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ile yaptığı toplantılarda, ABD'nin, diğer arabulucular Katar ve Mısır ile birlikte anlaşmadaki boşlukları dolduracağını belirtti.

Siyasi Engel Vurgusu

Witkoff, Netanyahu'ya anlaşmanın tamamlanmasının önündeki siyasi engellerin aşılması gerektiğini ifade etti. Bu bağlamda, ateşkesin ikinci aşamasının görüşüleceği bilgisi gündeme geldi.

Witkoff'un Ziyareti ve Temasları

Witkoff, ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasını ele almak üzere İsrail'i ziyaret ederken, Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun işgal sırasında ikiye ayırdığı Netzarim Koridoru'na da gitti. Bu ziyarette İsrail Stratejik İşler Bakanı Dermer ona eşlik etti.

Daha sonra Witkoff'un Netanyahu ile gerçekleştirdiği görüşmelerde, tarafların gelecekteki iş birliği konusunda önemli adımlar atması bekleniyor.