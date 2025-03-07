Trump'ın Uyarısı Sonrası Washington'da Evsiz Çadırları Kaldırılıyor

Başkent Washington'daki Evsiz Çadırlarının Kaldırılması

ABD Başkanı Donald Trump'ın başkent Washington'daki "evsiz kamplarının" kaldırılmasına yönelik uyarısının ardından, sokaklarda bulunan evsizlerin çadırları temizlenmeye başlandı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, X hesabı üzerinden paylaştığı görüntülerle, başkent Washington'daki evsiz çadırlarının kaldırıldığını duyurdu. Leavitt, mesajında, "Washington DC'yi yeniden büyük yapalım" ifadesini kullandı.

Leavitt'in paylaştığı görsellerde, Washington polisi tarafından bir evsiz kampının kaldırıldığı anlar aktarıldı. Bu gelişme, Trump'ın önceki gün Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser'a yönelttiği, şehirdeki evsiz kamplarına karşı önlem alma uyarısının hemen ardından gerçekleşti.

Trump, yaptığı açıklamada, "Washington DC Belediye Başkanı'na, özellikle Dışişleri Bakanlığı binası ve Beyaz Saray çevresinde bulunan çirkin evsiz kamplarını temizlemek zorunda olduğunu bildirdik." dedi. Eğer Bowser bu sorunu çözemese, Trump duruma müdahale edeceğini belirtti.

Başkan Trump, başkent Washington'un "temiz ve güvenli" olmasının önemine vurgu yaparken, mevcut durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, başkent Washington'daki "evsiz kamplarının" kaldırılması uyarısının ardından başkent sokaklarındaki evsizlerin kaldığı çadırlar kaldırılıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, başkent Washington'daki "evsiz kamplarının" kaldırılması uyarısının ardından başkent sokaklarındaki evsizlerin kaldığı çadırlar kaldırılıyor.