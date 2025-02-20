Trump'ın Zelenskiy'e 'Diktatör' Yorumu Avrupa'da Tepki Çekti

Trump'ın Zelenskiy'e 'diktatör' demesi Avrupa'da geniş yankı buldu, liderlerden sert eleştiriler geldi.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 01:20
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 01:20
Trump'ın Zelenskiy'e 'Diktatör' Yorumu Avrupa'da Tepki Çekti

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e "diktatör" demesi, bazı Avrupa ülkelerinden sert tepkilere yol açtı. Eleştiriler, Trump'ın Zelenskiy'in liderliğini hedef almasıyla birlikte yükseldi.

Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Komşu bir nükleer gücün saldırısına 3 yıldır direnen ülkede yapılacak seçimin değeri ne olabilir? Topraklarının beşte biri işgalci askerler tarafından işgal edilmişken, böyle bir ülkenin Devlet Başkanını diktatör olarak nitelendirmek büyük bir alaycılık gerektirir." ifadelerini kullandı.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ise, Trump'ın sözlerini reddederek, ülkesinin Ukrayna Anayasası'nı ve "demokratik yollarla seçilmiş Devlet Başkanı Zelenskiy'i desteklediğini" belirtti. Stubb, Rusya-Ukrayna savaşına dair, "Bu savaşı Vladimir Putin başlattı ve eğer Trump bu durumdan sonuç almak istiyorsa, bunun hakkında konuşmalı." dedi.

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, NRK televizyonuna yaptığı açıklamada, Trump'ın Zelenskiy hakkındaki yorumunu "tamamen yanlış iddialar" olarak nitelendirerek, "Böyle bir şey söylemek son derece mantıksız." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Truth Social üzerinden yapmış olduğu paylaşımda, Zelenskiy için, "Ukrayna'yı seviyorum ama Zelenskiy berbat bir iş çıkardı. Ülkesi paramparça oldu ve milyonlarca kişi gereksiz yere öldü. Seçim yapmayan bir diktatör olan Zelenskiy, elini çabuk tutsaydı iyi olurdu, yoksa ülkesini kaybedecek." ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamalardan sonra, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, kendisinin Ukrayna'nın demokratik yollarla seçilmiş Devlet Başkanı olarak desteklediğini belirtti.

Ayrıca, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Trump'ın Zelenskiy hakkındaki yorumlarını "yanlış ve tehlikeli" olarak tanımladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Trump'ın savaş bitirme hedefini paylaştığını belirtti ancak Zelenskiy ismini anmaktan kaçındı. Macron, sadece Ukrayna'nın yanında olduklarını ve Kiev yönetiminin müzakere masasında olmaları gerektiğini vurguladı.

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