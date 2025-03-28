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Trump: İran ile Müzakere Olmazsa 'Kötü Şeyler Gelecek'

Trump, İran'ın ABD ile nükleer müzakereleri reddetmesi durumunda başına 'kötü şeyler geleceğini' ifade etti.

Yayın Tarihi: 28.03.2025 23:00
Güncelleme Tarihi: 28.03.2025 23:00
Trump: İran ile Müzakere Olmazsa 'Kötü Şeyler Gelecek'

Trump'tan İran'a Sert Uyarı

ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetiminin nükleer konularda ABD ile müzakereleri reddetmeye devam etmesi halinde İran'ın başına kötü şeyler geleceğini duyurdu. Trump, bu açıklamayı Beyaz Saray'da düzenlenen hukuk danışmanı Alina Habba'nın New Jersey Başsavcısı olarak atanma yemin töreninde gazetecilere yaptı.

Mektup ve Müzakere Çağrısı

Trump, İran'a yakın zamanda bir mektup gönderdiğini ve mektupta, "Bir şekilde karar vermek zorunda kalacaksınız ya da konuşacağız ya da İran'ın başına çok kötü şeyler gelecek" dediğini belirtti. Ayrıca, "Bunun olmasını istemiyorum" ifadelerini kullandı. Trump, İran ile bir çözüme ulaşmayı en büyük tercihi olarak tanımlarken, alternatifin kötü olacağını vurguladı.

İran'dan Cevap

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Trump'ın mektubuna yanıtı Umman üzerinden gönderdiklerini açıkladı. Erakçi, İran'ın ABD ile askeri tehdit ve baskı altında doğrudan müzakerelere girmeyeceğini, ancak daha önce yapılan dolaylı görüşmelerin devam edebileceğini vurguladı.

Tartışmalı Mektup Detayları

7 Mart'ta Fox Business Network'e verdiği röportajda Trump, İran lideri Ali Hamaney’e yazdığı mektup ile ilgili şu açıklamayı yaptı: "Umarım müzakere edersiniz çünkü askeri olarak girmemiz gerekirse bu korkunç bir şey olacak."

İran Yönetiminin Cevabı

Hamaney, 8 Mart'ta yaptığı açıklamalarda, ABD'nin müzakere talebinin sorunları çözmekten çok kendi taleplerini dayatmak amacı taşıdığını belirtti. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise, "Tehdit ettiğin için seninle müzakere etmeyeceğim. Ne halt etmek istersen et" diyerek Trump'ın tutumuna karşı sert bir yanıt verdi.

Uluslararası basında, İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri aracılığıyla ABD ile dolaylı görüşmeler yapma teklifini değerlendirdiği yönünde haberler yer aldı. İki ülke daha önce Umman aracılığıyla çeşitli düzeylerde dolaylı görüşmeler gerçekleştirmişti.

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