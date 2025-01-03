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Trump, İspanya ve Hollanda için Büyükelçi Adaylarını Açıkladı

Trump, İspanya ve Hollanda büyükelçi adaylarını Benjamin Leon ve Joe Popolo olarak duyurdu.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 12:10
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 12:10
Trump, İspanya ve Hollanda için Büyükelçi Adaylarını Açıkladı

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, İspanya ve Hollanda için büyükelçi adaylarını açıkladı. Trump, Küba kökenli iş insanı Benjamin Leon'u Madrid Büyükelçisi, Joe Popolo'yu ise Amsterdam Büyükelçisi olarak aday gösterdi.

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarında, Leon'un 16 yaşındayken Küba'dan ABD'ye geldiğini belirterek, onun başarılı bir girişimci olduğunu vurguladı. Bu bağlamda, Leon'un ABD'nin Madrid Büyükelçisi olarak aday gösterildiğini ifade etti.

ABD'nin Amsterdam Büyükelçiliği için aday gösterilen Popolo hakkında ise Trump, "Joe, farklı sektörlerde başarı göstermiş bir iş insanı ve hayırseverdir." ifadelerini kullandı.

Unutulmamalıdır ki, ABD'de başkanın büyükelçi atamaları için Senato'nun onayı gerekmektedir.

Hazine Bakanlığına Aday Gösterilen İsimler

Trump, büyükelçi adaylarının yanı sıra Hazine Bakanı olarak aday gösterdiği Scott Bessent ile birlikte çalışacak isimleri de belirledi. Ken Kies'i Vergi Politikasından Sorumlu Müsteşar Yardımcısı olarak seçtiğini bildirerek, Kies'in 47 yıllık deneyimi bulunan bir vergi avukatı olduğunu ve daha önce Kongre Ortak Vergilendirme Komitesi Genel Sekreteri olarak görev yaptığını açıkladı.

Ayrıca, Trump, Hazine Bakanı'nın Kıdemli Danışmanı olarak Alexandra Preate'ı belirlediğini ve Preate'i "halkla ilişkiler alanında deneyimli bir yönetici" olarak tanıttığını kaydetti.

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