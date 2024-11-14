Trump, İsrail'e Silah Transferine Kısıtlama Getirmeyecek

Donald Trump, göreve başladığı gün İsrail'e silah transferindeki tüm kısıtlamaları kaldırma sözü verdi.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 22:39
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 22:39
Trump, İsrail'e Silah Transferine Kısıtlama Getirmeyecek

Trump'tan İsrail'e Önemli Taahhüt

İsrail televizyonu Kanal 12'nin haberine göre, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, göreve başladığı ilk günde İsrail'e silah ve savaş ekipmanları transferine yönelik tüm kısıtlama ve gecikmeleri kaldırma sözü verdi.

Trump ve Netanyahu Arasındaki Görüşmeler

Habere göre, Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında yapılan bir telefon görüşmesinde, bu önemli konu gündeme geldi. Görüşmelerinde Trump, Beyaz Saray'da göreve başlayacağı ilk gün bu kısıtlamaların kaldırılacağına dair garanti verdi.

5 Kasım'daki seçimlerin ardından Biden'ı geride bırakan Trump, Netanyahu ile toplamda üç kez telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Trump resmi olarak 20 Ocak 2025'te Beyaz Saray'da başkanlık koltuğuna oturacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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