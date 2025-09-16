Trump: İsrail Katar'a Tekrar Saldırmayacak

Trump, İsrail'in Katar'a yeniden saldırmayacağını söyledi; Axios iddiası, Washington'un haberdar olup olmadığı ve saldırının bilançosu tartışma yarattı.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 08:03
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 08:03
ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtlarken İsrail'in Katar'a düzenlediği hava saldırısına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Trump'ın açıklaması

Trump, Katar'ın "çok iyi bir müttefik olduğunu ve birçok insanın bunu bilmediği" yorumunu yaparak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Katar'a tekrar saldırmayacağını söyledi. Başkan Trump, İsrail'in Hamas'a yönelik başka tedbirlere başvuracağına işaret ederek, "Netanyahu'nun Katar'ı vurmayacağını, belki de onların (Hamas'ın) peşine düşeceğini" dile getirdi.

Axios iddiası ve zamanlama

ABD merkezli Axios haber sitesi, isminin açıklanmasını istemeyen İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD'nin Katar saldırısından "son dakika değil", daha önce haberdar olduğunu aktardı. Habere göre İsrailli yetkililer, Netanyahu'nun ABD saatiyle 08.00'de Trump'ı aradığını, Katar'a saldırının ise 08.51'de gerçekleştiğini ve Trump'ın saldırıya "hayır" demediğini kaydetmişti.

Washington'ın tutumu

Trump, saldırıdan haberdar olup olmadığına ilişkin bir soruya "Hayır" yanıtını vermiş ve Katar'ı "önemli bir ortak" olarak nitelendirmişti. ABD'li yetkililer ise füzeleri havada gördüklerini ve İsrail'den izahat istediklerini belirterek, bu şekilde saldırıdan haberdar olduklarını savundular. Ayrıca, ABD'nin saldırıdan haberdar olmasının ardından Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Katar'ı bilgilendirmek istediği ancak geç kaldığı ileri sürüldü.

Saldırının bilançosu

İsrail ordusunun 9 Eylül'de Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla düzenlediği saldırıda, Hamas'ın lider kadrosunun kurtulduğu bildirildi. Saldırıda; Hamas Siyasi Büro üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu ile dört Hamas mensubu ve bir Katar polisi olmak üzere toplam 6 kişi yaşamını yitirdi.

Netanyahu'nun tehdidi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 10 Eylül'de yaptığı açıklamada Katar'a yönelik bir uyarıda bulunarak: "Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Bunu yapmazsanız, biz yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.

