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Trump, İtalya Başbakanı Meloni'yi Mar-a-Lago'da Ağırladı

Donald Trump, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde kabul etti.

Yayın Tarihi: 05.01.2025 12:14
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 12:14
Trump, İtalya Başbakanı Meloni'yi Mar-a-Lago'da Ağırladı

Trump ve Meloni'nin Önemli Buluşması

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, İtalya'nın güçlü kadın lideri Giorgia Meloni ile Florida'daki ünlü Mar-a-Lago malikanesinde bir araya geldi.

Meloni'nin Ziyareti

Bu buluşma, ABD Başkanı Joe Biden'ın 9-12 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek Roma seyahati öncesinde gerçekleşti. Meloni'nin ziyareti, iki ülke arasındaki ilişkileri pekiştirmek için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Trump'tan Olumlu Sözler

Trump, Meloni ile birlikte olmanın kendisini mutlu ettiğini belirterek, "Bugün harika bir kadın ile birlikteyim. Kendisi Avrupa'yı ve diğer her yeri kasıp kavuruyor," sözleriyle takdirini dile getirdi.

Güzel Bir Akşam

İkili, Mar-a-Lago'da birlikte yapılan belgesel gösterimi sonrasında akşam yemeği de yedi. Bu buluşma, Trump'ın başkanlık yarışını kazanmasının ardından Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban gibi diğer liderleri de malikanesinde ağırladığı bir dönemden geliyor.

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