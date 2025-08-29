DOLAR
Trump, Kamala Harris'in Gizli Servis Korumasını Sonlandırdı

Trump yönetimi, Biden tarafından 1 yıl uzatılan Kamala Harris'in Gizli Servis korumasını 1 Eylül'den itibaren sona erdireceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 19:55
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 19:55
ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, eski Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e sağlanan Gizli Servis korumasının sona erdirilmesine karar verdi.

İddia ve Doğrulama

Üst düzey bir ABD'li yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Harris'in Gizli Servis korumasının kaldırıldığı yönündeki iddiaları doğruladı.

Kararın Kapsamı ve Uygulama Tarihi

Buna göre Donald Trump yönetimi, eski Başkan Yardımcısı Harris'e sağlanan ve eski ABD Başkanı Joe Biden tarafından 1 yıl uzatılan Gizli Servis korumasının kaldırılmasına karar verdi.

Söz konusu uygulamanın 1 Eylül'den itibaren uygulanmaya başlayacağı belirtildi.

Yasal Çerçeve

Federal yasalara göre başkan yardımcısına, görevden ayrıldıktan sonra 6 ay koruma sağlanıyor. Ancak Harris'in Gizli Servis korumasının Biden tarafından imzalanan ve şimdiye kadar kamuoyuna açıklanmayan talimatla bir yıl daha uzatıldığı ortaya çıkmıştı.

