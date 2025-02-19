Trump, Kendini 'Kral' Olarak Duyurdu

Trump, New York'ta trafik sıkışıklığına göre ayarlanan fiyat tarifelerini kaldırarak kendisini 'kral' ilan etti.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 23:43
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 23:43
Trump, Kendini 'Kral' Olarak Duyurdu

Trump'tan Kral İfadesi: 'Kralımız Çok Yaşa!'

ABD Başkanı Donald Trump, New York'ta trafik sıkışıklığına göre ayarlanan fiyat tarifelerini kaldırarak kendisini "kral" olarak tanımladı. Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "Trafik sıkışıklığı fiyatlandırması öldü. Manhattan ve tüm New York kurtuldu. Kralımız çok yaşa!" ifadelerine yer verdi.

Beyaz Saray'dan Destekleyici Paylaşım

Beyaz Saray, Trump'ın bu açıklamasının ardından resmi X hesabında, Trump'ı başında taçla resmeden bir dergi kapağını paylaştı. Bu görsel, sosyal medyada büyük ilgi topladı.

Trump ve Beyaz Saray'ın bu "kral" temalı paylaşımları, kullanıcılar arasında tartışmalara ve yorumlara neden oldu.

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