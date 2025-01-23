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Trump, Kongre Baskını Mahkumunun Babasını Küresel Medya Ajansı CEO Adayı Gösterdi

Trump, Kongre baskını davasında hüküm giymiş Brent Bozell'in babasını Küresel Medya Ajansı'nın CEO'su olarak aday gösterdi.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 15:40
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 15:40
Trump, Kongre Baskını Mahkumunun Babasını Küresel Medya Ajansı CEO Adayı Gösterdi

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskını davasında mahkum edilen Brent Bozell'in babası Brent Bozell Sr.'i, ABD Küresel Medya Ajansı (USAGM) Üst Yöneticiliğine (CEO) aday gösterdi.

Trump, açıklamasını Truth Social sosyal medya platformu üzerinden yaptı. Bozell Sr.'in, Medya Araştırma Merkezi (MRC) adlı kuruluşun kurucusu ve 38 yıldır yöneticisi olduğunu hatırlatarak, "Çok az kişi Brent kadar basılı, dijital ve online çerçevede küresel medyayı anlayabilir" dedi.

Trump ayrıca, Bozell ailesinin ve kendisinin nesiller boyu "hürriyet, özgürlük, eşitlik ve adalet" için savaş verdiğini belirtti ve Bozell Sr.'in mesajlarının dünya çapında özgürlük sevdalılarına ulaşacağını vurguladı.

Bozell Sr., X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Başkan Trump tarafından ABD Küresel Medya Ajansı'nın bir sonraki CEO'su seçilmekten onur duyuyorum. Yapılacak çok iş var," ifadelerini kullandı. Ayrıca, Senatörlerle onay oturumundan önce Başkan Trump'ın önceliklerini gözetme konusundaki görüşmeyi dört gözle beklediğini belirtti.

Kongre Baskını ve Oğul Bozell'in Ceza Süreci

Baba Bozell'in oğlu Brent Bozell Jr., 6 Ocak 2021'de düzenlenen Kongre baskını sırasında "kolluk kuvvetlerine saldırmak ve hükümet malını tahrip etmek" suçlamalarıyla 45 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. ABD Adalet Bakanlığı, bu ceza ile ilgili olarak 17 Mayıs 2024'te bir açıklama yaptı.

Baba Bozell, 3 Mayıs 2024 tarihinde Washington DC Federal Mahkemesi tarafından hazırlanan bir mektupta, oğluna yöneltilen "teröre özendirme" suçlamasını reddetti.

Trump, görevine başladığı 20 Ocak 2021'de, 6 Ocak Kongre baskını olaylarına karışan yaklaşık 1600 kişi için affı öngören bir kararnamayı imzaladı.

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