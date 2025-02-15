Trump, Kovid-19 Aşısı Şartı Koşan Okullara Federal Fonlama Yasağını İmzaladı

ABD Başkanı Trump, Kovid-19 aşısı talep eden okullara federal finansa sağlamayı yasakladı.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 11:45
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 11:45
Trump, Kovid-19 Aşısı Şartı Koşan Okullara Federal Fonlama Yasağını İmzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, öğrencilerin Kovid-19 aşısı olmalarını şart koşan eğitim kurumları için federal fon sağlayan başkanlık kararnamesini imzaladı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, federal kaynakların, öğrencilerin yüz yüze eğitim için Kovid-19 aşısı yaptırma zorunluluğunu getiren okulları desteklemek amacıyla kullanılmasının yasaklandığı belirtildi.

Ayrıca, Eğitim ve Sağlık bakanlarının, bu konuyla ilgili uyum sağlamaları gereken kılavuz ilkeler yayımlaması gerektiği vurgulandı. Bu bakanlıkların, Kovid-19 aşı zorunluluğunu sona erdirmek için bir plan sunmaları gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, Trump'ın kişisel özgürlükleri koruma konusundaki kararlılığına işaret edilerek, “Bu zorunluluklar, öğrencileri Kovid-19 aşısı yaptırma kararlarını kendi bilinçli tercihlerine göre değil, devletin zorlamasına göre vermeye zorlamaktadır,” ifadesine yer verildi.

Trump'ın, ABD'li öğrencilerin “eğitimleri ile tıbbi özgürlükleri” arasında seçim yapmamalarını sağlama konusundaki kararlılığına da dikkat çekildi. Başkan, seçim kampanyası süresince “okulların Kovid-19 aşı şartı koşmasına izin vermeyeceği” vaadini tuttuğunu duyurdu.

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