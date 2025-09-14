Trump: Memphis'te Suç Oranı 'Bir Miktar' Düştü

Başkan Trump'tan Truth Social açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Tennessee eyaletindeki Memphis kentinde suç oranlarının "bir miktar" düştüğünü duyurdu.

Trump, ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, suç oranlarındaki düşüşün "(Bunun) Tek nedeni, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve federal hükümetin diğer kurumlarının benim talimatımla 5 aydır buradaki korkunç suç oranları üzerinde çalışıyor olmalarıdır." ifadeleriyle federal müdahaleye atıfta bulundu.

Başkan, halihazırda Washington'ın "çok güvenli" olduğunu ve burada "suçun olmadığını" savunarak, benzer bir dönüşümün Memphis, Chicago ve Los Angeles’ta da gerçekleşeceğini kaydetti.

Yürütülen çalışmaların henüz yeni başladığını vurgulayan Trump, "Onları sadece ben kurtarabilirim." görüşünü paylaştı.