Trump: NATO Ülkeleri Hava Sahasına Giren Rus Uçaklarını Düşürebilir

BM Genel Kurulu marjında Zelenskiy ile yapılan görüşmede dikkat çeken açıklamalar

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği ikili görüşmenin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

BM binasında yapılan basına açık görüşmede Trump, ABD'nin Ukrayna'ya verdiği desteği yineleyerek, "Ukrayna'nın verdiği mücadeleye büyük saygı duyuyoruz." dedi.

Bir muhabirin, "NATO ülkeleri, hava sahalarına giren Rus uçaklarını düşürmeli mi?" sorusunu Trump, "Evet, öyle düşünüyorum." şeklinde yanıtladı. Ardından kendisine yöneltilen "Peki siz o NATO ülkelerine destek verecek misiniz?" sorusuna ise "Duruma göre." yanıtını verdi.

Trump, Avrupa ülkelerinin Rusya'dan petrol ve doğal gaz alımını durdurması çağrısında bulundu. Ayrıca, Macaristan Cumhurbaşkanı Viktor Orban ile görüşeceğini ve bu görüşmenin ardından Orban'ın Moskova'dan doğal gaz alımını sonlandıracağına inandığını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ne zaman görüşeceği sorulduğunda Trump, "Bir ay içinde bu konuda sizi bilgilendiririm." dedi ve şu değerlendirmede bulundu: "Şu anda en büyük ilerleme, Rus ekonomisinin çok kötü durumda olması."

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise Trump'a kişisel teşekkürlerini iletirken, ABD ve Avrupa'dan Moskova'ya daha güçlü yaptırımlar uygulanmasını ve Avrupa'nın Rusya'dan petrol ile doğal gaz alımını durdurmasını talep ettiklerini belirtti.