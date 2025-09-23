Trump: NATO Ülkeleri Hava Sahasına Giren Rus Uçaklarını Düşürebilir

Trump, BM marjında Zelenskiy ile görüşmesinde NATO'nun Rus uçaklarını düşürebileceğini söyledi ve Avrupa'nın Rus enerji alımını sonlandırma çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 22:08
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 22:08
Trump: NATO Ülkeleri Hava Sahasına Giren Rus Uçaklarını Düşürebilir

Trump: NATO Ülkeleri Hava Sahasına Giren Rus Uçaklarını Düşürebilir

BM Genel Kurulu marjında Zelenskiy ile yapılan görüşmede dikkat çeken açıklamalar

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği ikili görüşmenin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

BM binasında yapılan basına açık görüşmede Trump, ABD'nin Ukrayna'ya verdiği desteği yineleyerek, "Ukrayna'nın verdiği mücadeleye büyük saygı duyuyoruz." dedi.

Bir muhabirin, "NATO ülkeleri, hava sahalarına giren Rus uçaklarını düşürmeli mi?" sorusunu Trump, "Evet, öyle düşünüyorum." şeklinde yanıtladı. Ardından kendisine yöneltilen "Peki siz o NATO ülkelerine destek verecek misiniz?" sorusuna ise "Duruma göre." yanıtını verdi.

Trump, Avrupa ülkelerinin Rusya'dan petrol ve doğal gaz alımını durdurması çağrısında bulundu. Ayrıca, Macaristan Cumhurbaşkanı Viktor Orban ile görüşeceğini ve bu görüşmenin ardından Orban'ın Moskova'dan doğal gaz alımını sonlandıracağına inandığını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ne zaman görüşeceği sorulduğunda Trump, "Bir ay içinde bu konuda sizi bilgilendiririm." dedi ve şu değerlendirmede bulundu: "Şu anda en büyük ilerleme, Rus ekonomisinin çok kötü durumda olması."

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise Trump'a kişisel teşekkürlerini iletirken, ABD ve Avrupa'dan Moskova'ya daha güçlü yaptırımlar uygulanmasını ve Avrupa'nın Rusya'dan petrol ile doğal gaz alımını durdurmasını talep ettiklerini belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail'den İngiltere, Avustralya ve Kanada'nın Filistin tanımasına 'Hamas'a ödül' tepkisi
2
Trump'tan Milei'ye Tam Destek: Ekim Seçimleri Öncesi BM'de Görüşme
3
Trump: NATO Ülkeleri Hava Sahasına Giren Rus Uçaklarını Düşürebilir
4
Çorum'da Şeker Fabrikasında Karbonmonoksit Şüphesi: 9 İşçi Taburcu Edildi
5
Erdoğan-Menfi Görüşmesi: Türkiye'den Libya'ya Kalıcı Destek
6
Trump: NATO Ülkeleri Rus Uçaklarını Düşürebilir
7
Kartalkaya Grand Kartal Otel Yangını Davasında Ara Karar: Muhasebe Personeli Tutuklandı

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek