Trump: NATO Ülkeleri Rus Uçaklarını Düşürebilir

Trump, BM görüşmesinde NATO ülkelerinin hava sahasına giren Rus uçaklarını düşürebileceğini söyledi; Avrupa'nın Rus enerji alımını kesmesi çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 22:12
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 22:12
BM Genel Kurulu marjındaki kritik görüşme

ABD Başkanı Donald Trump, BM Genel Kurulu marjında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği ikili görüşmede, NATO üyesi ülkelerin hava sahasına giren Rus uçaklarını düşürebileceğini söyledi.

Basına açık yapılan görüşmede Trump, ABD'nin Ukrayna'ya desteğini yinelerken, "Ukrayna'nın verdiği mücadeleye büyük saygı duyuyoruz." dedi. "NATO ülkeleri, hava sahalarına giren Rus uçaklarını düşürmeli mi?" sorusuna ise "Evet, öyle düşünüyorum." yanıtını verdi.

Trump, Avrupa ülkelerinin Rusya'dan petrol ve doğal gaz almaya son vermesi gerektiğini savundu. Macaristan Cumhurbaşkanı Viktor Orban ile görüşeceğini ve bu görüşmeden sonra Orban'ın da Moskova'dan doğal gaz almayı durduracağına inandığını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ne zaman görüşüp savaşın sona ermesine yönelik durumu değerlendireceği sorulduğunda Trump, "Bir ay içinde bu konuda sizi bilgilendiririm." dedi. Ayrıca "Şu anda en büyük ilerleme, Rus ekonomisinin çok kötü durumda olması." değerlendirmesini yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Trump'a kişisel teşekkür ederek, ABD ile Avrupa'nın Moskova'ya daha güçlü yaptırımlar uygulamasını ve Avrupa'nın Rusya'dan petrol ve doğal gaz almayı durdurmasını talep ettiklerini ifade etti.

