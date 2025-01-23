Trump, OECD'nin Küresel Vergi Anlaşmasından Çekildi: Küresel İşbirliği Tehlikede

Trump, OECD'nin Küresel Vergi Anlaşmasından Çekildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, 140 ülkenin onayladığı uluslararası asgari vergi anlaşmasından çekilmesi, vergide küresel işbirliğini zora sokabilir. Trump, bu anlaşmanın ABD'deki şirketler için "hiçbir geçerliliği ve etkisi olmadığını" belirtti.

OECD ve Küresel Vergi Anlaşması

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), 8 Ekim 2021'de, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere, Japonya ve Türkiye gibi ülkelerin bulunduğu 140 ülkenin küresel vergi reformuna yönelik anlaşmayı kabul ettiğini açıkladı. Bu anlaşma, 2024'ten itibaren global ölçekte 750 milyon avro ciroya sahip şirketlerin en az %15 vergi ödemelerini hedefliyordu.

Trump'ın Çekilmesi ve Sonuçları

Trump, anlaşmadan çekilmenin, diğer ülkelerin dijital hizmet vergilerine yönelmesine zemin hazırlayacağını öngörüyor. Analistler, ABD yönetiminin anlaşmadan ayrılmasının işleri iyice karmaşık hale getirdiğini ifade ediyor.

OECD'nin öngörülerine göre, bu anlaşma 17 ila 32 milyar dolar arasında ek küresel vergi geliri sağlayacak ve en çok düşük ve orta gelirli ülkeleri destekleyecekti. Ancak, ABD'nin anlaşmadan çekilmesi, muhtemel işbirliklerini tehlikeye atıyor.

Trump Döneminde Vergi Politikaları

Trump, göreve geldikten hemen sonra ABD Hazine Bakanlığına, Amerikan şirketlerine yük getiren vergi yasaları çıkaran ülkelere karşı “koruyucu önlemler” için seçenekler hazırlama talimatı verdi. Daha önce, Trump yönetimi altında elde edilen %10’luk asgari vergi, Joe Biden yönetimi ile %15'lik bir küresel asgari vergi teklifiyle devam etmeye çalıştı.

Uluslararası Vergilendirme Sürecinde Belirsizlik

OECD, çok uluslu şirketlerin vergilendirilmesi ve dijital platformların yurt dışındaki vergilendirme haklarının nasıl dağıtılacağına yönelik yeni düzenlemeleri tartışmaya devam ediyor. Ancak ABD Kongresi, bu sürece ilişkin uyumlu tedbirleri hiçbir zaman onaylamadı.

Kanada merkezli Cuiriak Danışmanlık Üst Yöneticisi Dan Cuiriak, "Dijital dönüşümle birlikte, kurumsal gelirlerin vergilendirilmesi ciddi bir sorun haline geldi" diyerek bu sürecin sürdürülebilir olmadığını vurguladı.

Cuiriak, ABD'nin çok taraflı bir anlaşmaya katılmayı reddetmesinin, "Önce Amerika" ya da "Yalnız Amerika" olarak yorumlanma riski taşıdığını belirtti. Vergi konusunda belirsizliklerin artmasıyla, tek taraflı dijital hizmet vergilerine yönelim olabileceği de ifade edildi.

OECD ise, uluslararası işbirliğini desteklemeye devam edeceğini açıkladı. Ancak Trump'ın bu katılımı engellemesi, küresel düzeyde işbirliklerini tehlikeye atıyor.