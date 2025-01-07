Trump, Panama Kanalı ve Grönland için Asker Kullanabileceğini İma Etti

Trump, Asker Kullanımı İhtimalini Gündeme Getirdi

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Panama Kanalı ile Grönland'ı kontrol edebilmek amacıyla asker kullanabileceğini ima etti. Trump, bu konudaki güvencelerin verilmesi gerektiğine dair bir soruya, "Hayır, bu ikisi hakkında size güvence veremem. Belki bir şeyler yapmamız gerekebilir. Ekonomik güvenliğimiz için bunlara ihtiyacımız var," yanıtını verdi.

Panama Kanalı ile İlgili Tartışmalar

Florida'daki Mar-a-Lago yerleşkesinde düzenlediği basın toplantısında, Panama Kanalı'nın tarihi ve mevcut durumu üzerine açıklamalar yapan Trump, "Panama Kanalı ülkemiz için hayati önem taşıyor. Biz, Panama Kanalı'nı Panama'ya verdik ancak bugün Çin tarafından işletiliyor. Biz bunu Çin'e vermedik," diye konuştu.

Rusya-Ukrayna Savaşındaki Gelişmeler

Trump, Rusya-Ukrayna savaşının başlangıç dönemine göre çok daha karmaşık bir hal aldığını vurguladı. Kendisinin başkan olması durumunda, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmayacağını savunan Trump, bunun için gerekli müzakereleri gerçekleştireceğini belirtti.

Biden yönetiminin, Ukrayna'nın NATO'ya dahil olması konusunda büyük bir hata yaptığını ifade eden Trump, "Aslında bir anlaşma yaptıklarını ve Biden'ın bu anlaşmayı bozduğunu düşünüyorum," dedi. Trump, saldırılar sonucu binlerce asker ve yerleşim yerinin harabe durumuna geldiğini de dile getirdi.

Esirlerin Serbest Bırakılması Çağrısı

20 Ocak'ta resmen göreve başlayacak olan Trump, Hamas'ın elindeki esirlerin bir an önce serbest bırakılması gerektiğini dile getirerek, "İsrail ve kendimiz için o rehineleri geri getirmek istiyoruz. Eğer göreve geldiğimizde bizim temsilcilerimizle birlikte (esirlerin serbest bırakılmasına yönelik) bu anlaşma yapılmazsa orada kıyamet kopacak," değerlendirmesinde bulundu.