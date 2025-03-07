Trump, Perkins Coie'nin Güvenlik İzinlerini Kaldıracak Kararnamayı İmzaladı

Başkan Trump, Perkins Coie'nin güvenlik izinlerini kaldırmayı amaçlayan bir kararnameye imza attı ve firma hakkında eleştirilerde bulundu.

Yayın Tarihi: 07.03.2025 14:08
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 14:08
Trump, Perkins Coie'nin Güvenlik İzinlerini Kaldıracak Kararnamayı İmzaladı

Trump, Perkins Coie'ye Karşı Adım Attı

ABD Başkanı Donald Trump, hukuk firması Perkins Coie'nin güvenlik izinlerini kaldırmayı ve hükümetle ilişkisini sonlandırmayı amaçlayan bir kararnameye imza attı. The Hill'in haberine göre, imzalanan kararnamede, hükümet yetkililerine, Perkins Coie çalışanlarının aktif güvenlik izinlerinin 'ulusal çıkarlara uyup uymadığı' incelenene kadar, izinleri askıya almak için adım atması talimatı verildi.

Kararnamenin Detayları

Bu kararname ile birlikte, Perkins Coie çalışanlarının federal hükümet tesislerine erişimlerinin kısıtlanması hedefleniyor. Ayrıca, federal hükümetin bu hukuk bürosuyla yaptığı tüm sözleşmelerin de yeniden gözden geçirilmesi gerektiği belirtiliyor.

Trump’ın Açıklamaları

Trump, kararnameyi imzalarken Perkins Coie için, 'Yaptıkları şey çok korkunç. Bu bir silahlanma, siyasi bir rakibe karşı silahlanma diyebiliriz ve bunun bir daha olmasına asla izin verilmemeli.' şeklinde sert ifadelerde bulundu.

Firma Sözcüsü Yorumda Bulundu

Perkins Coie avukatlarının açıklaması ise dikkat çekti: 'Bu açıkça hukuka aykırı ve biz de buna karşı çıkma niyetindeyiz.'

Perkins Coie ve Rusya Soruşturması

Perkins Coie, 2016’daki ABD Başkanlık Seçimlerinde Hillary Clinton'ın kampanyasını temsil etmiş ve bu süreçte Trump'a yönelik Rusya soruşturmasının açılmasına neden olan Steele dosyası ile ilgili olarak Fusion GPS ile çalışmıştı. Bu davada çalışan Perkins Coie avukatları, Marc Elias ve Michael Sussmann yıllar önce firmasından ayrıldıkları dikkat çekiyor.

Rusya Soruşturmasının Kilit Noktaları

Rus hükümetinin, 2016 başkanlık seçimlerini Trump'ın lehine etkilediği iddiaları üzerine, 2017 yılı itibarıyla Robert Mueller, özel yetkili savcı olarak görevlendirilmiş ve Trump'ın kampanyasının seçim sürecindeki faaliyetleri detaylı bir şekilde incelenmiştir. Yaklaşık 2,5 yıl süren bu soruşturmanın ardından Trump'ı suçlu çıkarmak için yeterli delil elde edilememiş ve dosya kapatılmıştır.

Trump'ın ilk başkanlık döneminde ABD Adalet Bakanı William Barr, John Durham'ı Rusya soruşturmasının kökenlerini araştırmak üzere özel yetkili savcı olarak atamıştı. Durham’ın soruşturmasında, 2 kişinin delilleri değiştirdiği ve Trump'ı suçlu çıkarmaya çalıştığı ortaya çıkmış; ayrıca Steele dosyasının Demokratlar tarafından finanse edildiği ifşa edilmiştir.

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