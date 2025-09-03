DOLAR
Trump: Polonya'daki yaklaşık 10 bin ABD askeri kalacak

Trump, Beyaz Saray'da Karol Nawrocki ile görüşmesinde Polonya'daki yaklaşık 10 bin Amerikan askerinin kalacağını ve gerekirse daha fazlasının gönderilebileceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 19:46
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 19:46
Beyaz Saray görüşmesinde net mesaj

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'yi ağırladı. Oval Ofis'te düzenlenen görüşme sonrası basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Trump, Polonya'daki Amerikan askerlerine dair kararlı bir duruş sergiledi.

Trump, ülkede bulunan yaklaşık 10 bin Amerikan askerinin görevlerine devam edeceğini belirterek, "Hatta isterlerse oraya daha fazla asker göndeririz. Polonya ile çok uyumluyuz." ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, ABD ile Polonya arasındaki ilişkilerin mükemmel seviyede olduğunu vurguladı ve Polonya'nın beklenen NATO harcama miktarının üzerinde savunma harcaması yapan iki NATO ülkesinden biri olduğunu hatırlattı.

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ise ABD askeri varlığının ülkede ilk kez çok olumlu karşılandığını, Polonya halkının özellikle "Rusya tehdidi" karşısında bu durumdan memnun olduğunu ifade etti.

