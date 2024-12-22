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Trump: 'Putin benimle en kısa zamanda görüşmek istedi'

Donald Trump, Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için Putin'le en kısa zamanda görüşmek istediğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 23:03
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 23:03
Trump: 'Putin benimle en kısa zamanda görüşmek istedi'

Trump, Ukrayna Savaşını Bitirme Vurgusu Yaptı

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Ukrayna'daki savaşın bir an önce sona ermesi gerektiğini vurgulayarak, "Devlet Başkanı (Vladimir) Putin benimle en kısa zamanda görüşmek istediğini söyledi" ifadesini kullandı. Trump, Arizona'da düzenlediği bir programda dış politika konularında açıklamalarda bulundu.

Putin ile Görüşme Beklentisi

Trump, sözlerine devam ederek, "Bunu bekleyeceğiz ancak bu savaşı bitirmeliyiz" şeklinde konuştu. Ukrayna'daki çatışmanın yıkıcı boyutlarına dikkat çeken Trump, "Bu korkunç bir savaş, milyonlarca asker hayatını kaybetti" dedi.

Başkan Olması Halinde Savaş Olmayacaktı

Trump, kendisinin başkan olması durumunda Ukrayna savaşının hiç başlamayacağını iddia ederek, "20 Ocak'ta yemin ederek başkanlık koltuğuna oturacağım" şeklinde detay verdi. Uzun bir süredir, Ukrayna'daki savaşlerin sona erdirileceği ve Orta Doğu'daki çatışmaların bitirileceği yönünde iddialarda bulunuyor.

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