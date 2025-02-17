Trump, Putin ile Görüşme Tarihini Açıkladı: 'Çok Yakında Olabilir'

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapılacak olası bir görüşmenin "çok yakında" olabileceğini ifade etti. Trump, Rusya-Ukrayna savaşını durdurma çabalarının altını çizerken, bu savaşın sona ermesi için her iki liderin de istekli olduğunu belirtti.

Daytona 500 yarışını izlemek üzere uçağa binerken basın mensuplarına açıklama yapan Trump, "Putin ile ne zaman görüşeceğim? Çok yakında olabilir. Yakında olacak." şeklinde yanıt verdi. Bu açıklamalarıyla Trump, barış için yoğun çaba harcadığını bir kez daha duyurdu.

Trump, Putin’in yanı sıra Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile de barışı sağlamaya yönelik olumlu görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtti. "Bence Putin savaşı durdurmak istiyor. Bunu görüyorum. Bunu uzun uzun konuştuk." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, "Birlikte hareket ediyoruz. Rusya-Ukrayna arasında bir barış sağlamaya çalışıyoruz ve bunun için sıkı çalışıyoruz. Bu, hiç başlamaması gereken bir savaştı." dedi.

Ayrıca, Trump, 12 Şubat tarihinde hem Putin hem de Zelenskiy ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini ve iki ülke arasındaki heyetlerin Suudi Arabistan’da bir araya geleceğini duyurdu.