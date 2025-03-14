Trump, Putin ile Ukrayna Görüşmelerinin 'Çok Verimli' Olduğunu Açıkladı

Trump, Putin ile yaptığı görüşmelerin verimli olduğunu, Ukrayna savaşının sona erme olasılığının yüksek olduğunu duyurdu.

Yayın Tarihi: 14.03.2025 21:17
Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 21:17
Trump, Putin ile Ukrayna Görüşmelerinin 'Çok Verimli' Olduğunu Açıkladı

Trump, Putin ile 'Çok Verimli' Görüşmeler Yaptı

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna hakkındaki görüşmelerin "çok verimli" geçtiğini belirtti ve savaşın sona erme ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti.

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Putin ile gerçekleştirdiği görüşmenin içeriği hakkında bilgi verdi. Trump, "Dün, çok verimli bir görüşme yaptık," diyerek durumu özetledi ve "Bu korkunç ve kanlı savaşın sona erme ihtimali çok yüksek" dedi.

Ayrıca Trump, şu anda binlerce Ukrayna askerinin Rus ordusu tarafından tamamen çevrelendiğini dile getirerek, "Bu askerler çok kırılgan ve kötü durumda. Putin'den Ukrayna askerlerinin hayatını bağışlamasını istedim. Yoksa 2. Dünya Savaşı'ndan beri görülmemiş düzeyde korkunç bir katliam olur. Tanrı hepsini korusun," ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray Sözcüsü Açıklama Yaptı

Öte yandan, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Beyaz Saray bahçesinde basına yaptığı açıklamada, Trump'ın Putin ile telefonda görüşmediğini belirtti.

Leavitt, Trump'ın iki ülke heyetleri arasındaki görüşmelerde Putin ve Ruslara doğru şeyi yapmaları için baskı yaptığını ifade ederek, "Dün ABD için dünya barışı açısından üretken bir gündü, barışa hiç bu kadar yakın olmamıştık" değerlendirmesini yaptı.

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