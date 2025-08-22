DOLAR
41,01 -0,17%
EURO
48,1 -0,81%
ALTIN
4.441,12 -1,09%
BITCOIN
4.779.374,91 -3,35%

Trump: Putin ile Zelenskiy'nin İşbirliğini Göreceğiz — Rusya-Ukrayna Barışı

Trump, Washington ziyaretinde Putin ile Zelenskiy'nin bir araya gelip işbirliği yapıp yapamayacağını görmek istediğini ve Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmeyi hedeflediğini söyledi.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 18:01
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 18:01
Trump: Putin ile Zelenskiy'nin İşbirliğini Göreceğiz — Rusya-Ukrayna Barışı

Trump: Putin ile Zelenskiy'nin İşbirliğini Göreceğiz

Washington ziyareti sırasında Rusya-Ukrayna barışı hakkında açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna barış sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başkent Washington'da bulunan bir müzeyi ziyaretinde konuşan Trump, Vladimir Putin ile Volodimir Zelenskiy'nin bir araya gelmesini sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Trump, iki liderin ortak hareket edip edemeyeceğini görmek istediğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Putin ile Zelenskiy'nin birlikte çalışıp çalışamayacağını göreceğiz."

"Bu ilişki biraz da yağ ve sirke gibi bir şey. Malum nedenlerden dolayı pek iyi anlaşamıyorlar ama göreceğiz."

"(Liderler zirvesinde) Benim orada olmamdan ziyade ben onların bir toplantı yapıp nasıl bir yol bulabileceklerini görmek isterim."

Trump, şu ana dek 6 savaşı durdurduğunu savunduğunu ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın şimdiye dek uğraştığı en zor savaş olduğunu, ancak bunu sona erdirmeyi çok istediğini dile getirdi.

İLGİLİ HABERLER

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Suudi Arabistan: Gazze'deki Açlık, Caydırıcılık Eksikliğinin Sonucu
2
MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı
3
DMM: Yoshi Enomoto'nun "oturma izni reddedildi" iddiası manipülatif
4
Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı
5
Şanlıurfa'da Genç Çift Evinde Silahla Öldürülmüş Bulundu
6
Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliği, Nijerya'daki Yetimlere İftar Düzenledi
7
Gaziantep ve Şam Arasında Kardeş Şehir Protokolü İmzalanacak

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası