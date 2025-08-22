Trump: Putin ile Zelenskiy'nin İşbirliğini Göreceğiz — Rusya-Ukrayna Barışı

Trump: Putin ile Zelenskiy'nin İşbirliğini Göreceğiz

Washington ziyareti sırasında Rusya-Ukrayna barışı hakkında açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna barış sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başkent Washington'da bulunan bir müzeyi ziyaretinde konuşan Trump, Vladimir Putin ile Volodimir Zelenskiy'nin bir araya gelmesini sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Trump, iki liderin ortak hareket edip edemeyeceğini görmek istediğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Putin ile Zelenskiy'nin birlikte çalışıp çalışamayacağını göreceğiz."

"Bu ilişki biraz da yağ ve sirke gibi bir şey. Malum nedenlerden dolayı pek iyi anlaşamıyorlar ama göreceğiz."

"(Liderler zirvesinde) Benim orada olmamdan ziyade ben onların bir toplantı yapıp nasıl bir yol bulabileceklerini görmek isterim."

Trump, şu ana dek 6 savaşı durdurduğunu savunduğunu ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın şimdiye dek uğraştığı en zor savaş olduğunu, ancak bunu sona erdirmeyi çok istediğini dile getirdi.