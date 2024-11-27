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Trump, Sağlık Bakanlığı Ekibini Şekillendiriyor: Kennedy ve Öz Öne Çıkıyor

Donald Trump, Sağlık Bakanlığı için Robert F. Kennedy Jr. ve Mehmet Öz gibi isimleri atadı. Adaylar tartışmalara neden oldu.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 21:03
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 21:03
Trump, Sağlık Bakanlığı Ekibini Şekillendiriyor: Kennedy ve Öz Öne Çıkıyor

Trump, Sağlık Bakanlığı Ekibini Şekillendiriyor

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta gerçekleşecek iktidar değişimi öncesinde Sağlık Bakanlığı için yeni ekibini hızla oluşturmaya başladı. Ancak seçtiği isimler, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Öne Çıkan Adaylar

Trump, sağlık alanında önemli atamalar gerçekleştirdi. Kovid-19 salgını döneminde sıkça gündeme gelen Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) için eski Temsilciler Meclisi Üyesi Dave Weldon’un adını duyurdu. Ayrıca Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) için Marty Makary ve ABD Kamu Sağlığı Dairesi Başkanlığı için Janette Nesheiwat’ı aday gösterdi.

Trump’ın seçtiği isimlerin çoğunun yönettikleri kurumları daha önce sert bir dille eleştirdikleri bilinirken, bu durum yeni başkanın bu kuruluşlarda köklü değişiklikler yapacağı yorumlarına neden oldu.

En Tartışmalı İsim: Robert F. Kennedy Jr.

Sağlık Bakanlığı'na aday gösterilen Robert F. Kennedy Jr., seçimlerin en tartışmalı ismi olarak öne çıkıyor. Cumhuriyetçi senatörler, Kennedy'nin kürtaj ve gıda sistemi ile ilgili açıklamalarına temkinli yaklaşsa da, sert eleştirilerden büyük ölçüde kaçındıkları göze çarpıyor. Demokrat Senatör Patty Murray, Kennedy’nin kamu sağlığı konusundaki görüşlerinin risk taşıdığını ifade ederken, Ron Wyden ve Elizabeth Warren de onun görüşlerini rahatsız edici bulduğunu dile getirdi.

Mehmet Öz’e Destek

Trump’ın Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezleri (CMS) direktörlüğüne aday gösterdiği Türk kalp cerrahı Mehmet Öz ise ABD siyaseti ve medyasında olumlu karşılandı. Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Öz’ün atanmasını heyecan verici bulduğunu belirtirken, Senatör Bill Cassidy de onun sağlık reformlarına katkı sağlayacağına inanıyor. Eğer Öz, Senato onayını alırsa, ABD'ye bağlı sağlık sisteminin en üst kademelerinde görev yapacak ilk Türk olacak.

Medicare, 65 yaş ve üzeri bireylere hizmet sunarken; Medicaid, düşük gelir grubuna yönelik sağlık sigorti hizmetleri sağlayan federal ve eyaletler arası ortak bir program olarak çalışmaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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