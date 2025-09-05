Trump, Savunma Bakanlığı'nı 'Savaş Bakanlığı' Yapacak Kararnameyi İmzaladı
ABD Başkanı Trump, ABD Savunma Bakanlığı'nın adının 'Savaş Bakanlığı' olarak değiştirilmesini öngören kararnameyi imzaladı.
Ne öngörüyor?
İmzalanan kararname, kurumun resmî adının 'Savaş Bakanlığı' olarak değiştirilmesini öngörüyor. Kararname metninde yer alan temel düzenleme bu isim değişikliğine ilişkindir.
Olası yankılar
Adım, kurumun tanımı ve ulusal güvenlik söylemi üzerinde tartışmalara yol açabilecek nitelikte. Sürecin ilerlemesi ve uygulama ayrıntıları kamuoyu ve siyaset çevrelerinin gündeminde olacaktır.