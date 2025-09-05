DOLAR
41,19 -0,03%
EURO
48,31 -0,02%
ALTIN
4.758,2 -0,05%
BITCOIN
4.561.524,15 0,7%

Trump, Savunma Bakanlığı'nı 'Savaş Bakanlığı' Yapacak Kararnameyi İmzaladı

ABD Başkanı Trump, ABD Savunma Bakanlığı'nın adının 'Savaş Bakanlığı' olarak değiştirilmesini öngören kararnameyi imzaladı.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 23:26
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 23:26
Trump, Savunma Bakanlığı'nı 'Savaş Bakanlığı' Yapacak Kararnameyi İmzaladı

Trump, Savunma Bakanlığı'nı 'Savaş Bakanlığı' Yapacak Kararnameyi İmzaladı

ABD Başkanı Trump, ABD Savunma Bakanlığı'nın adının 'Savaş Bakanlığı' olarak değiştirilmesini öngören kararnameyi imzaladı.

Ne öngörüyor?

İmzalanan kararname, kurumun resmî adının 'Savaş Bakanlığı' olarak değiştirilmesini öngörüyor. Kararname metninde yer alan temel düzenleme bu isim değişikliğine ilişkindir.

Olası yankılar

Adım, kurumun tanımı ve ulusal güvenlik söylemi üzerinde tartışmalara yol açabilecek nitelikte. Sürecin ilerlemesi ve uygulama ayrıntıları kamuoyu ve siyaset çevrelerinin gündeminde olacaktır.

İLGİLİ HABERLER

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gündem Özeti 6 Eylül 2025 | Bakan Ziyaretleri, TEKNOFEST ve Spor Programı
2
Bedr Abdulati'den Trump'a Çağrı: Gazze'de Ateşkes Zamanı
3
Arnavutköy'de 2 Motosikletin Otomobile Çarpma Anı Güvenlik Kamerasında
4
Musa Kulaklıkaya Dışişleri Bakan Yardımcılığına Atandı
5
CHP 21 Eylül 2025'te Olağanüstü Kurultay Kararı: Gül Çiftci'den Açıklama
6
Trump İmzayı Attı: Savunma Bakanlığı 'Savaş Bakanlığı' Olarak Değişiyor
7
Hırvatistan'da 'Ayasofya Fotoğrafları' Sergisi Sisak'ta Açıldı

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire