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Trump, Seçim Günü İçin Ordu Desteği İstedi

Donald Trump, seçim gününde 'içerideki düşmanlara' karşı ordudan destek talep etti. Müslüman liderlerle ilgili endişelerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 09:45
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 09:45
Trump, Seçim Günü İçin Ordu Desteği İstedi

Trump'tan Seçim Günü Açıklamaları

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı olarak, seçim gününde "içerideki düşmanlarla" başa çıkabilmek için ordudan destek alınması gerektiğini vurguladı.

Joe Biden'a Eleştiriler

Trump, Fox News ile gerçekleştirdiği bir röportajda, 5 Kasım'da yapılacak olan başkanlık seçimleri üzerinde değerlendirmelerde bulundu. ABD Başkanı Joe Biden'ın, seçimlerin sakin geçip geçmeyeceği konusundaki endişeleriyle ilgili hatırlatmalara yanıt verdi. Trump, Biden'ın olayların ciddiyetine dair bir bilgiye sahip olmadığını ve çoğu zaman "uyuyarak" vakit geçirdiğini öne sürdü.

Olası Problemler ve Askeri Destek Talebi

Trump, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınına benzer bir durumun seçim günü yaşanmayacağını savunsa da, "içerideki düşmanlar" konusunda endişeli olduğunu belirtti. "Bence daha büyük sorun içerideki düşmanlar. Çok kötü insanlarımız var. Radikal sol politikacılar mevcut." diyen Trump, Ulusal Muhafızlardan ya da ordudan bu sorunlara karşı destek alınması gerektiğini dile getirdi.

Kuzey Kore ile İlişkiler

Trump ayrıca, Kuzey Kore ile ilişkilerin nasıl geliştiğine de değindi. İlk dönemlerinde lider Kim Jong-un'un nükleer tehdidiyle karşılaştığını hatırlatan Trump, "Kim'in bana söylediği 'masamda kırmızı bir düğme var' ifadesine, 'Benim de kırmızı düğmem var ama daha büyük ve benim kırmızı düğmem çalışıyor' şeklinde karşılık verdim." ifadelerini kullandı.

Eski Başkan, Obama döneminde Kuzey Kore ile nükleer savaş olasılığının çok ciddi boyutlara ulaştığını vurgulayarak, "Milyonlarca insanın öldüğü nükleer savaşa girebilirdik." dedi.

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