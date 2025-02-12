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Trump, Serbest Bırakılan ABD Vatandaşı Fogel'i Beyaz Saray'da Ağırladı

ABD Başkanı Trump, Rusya'dan serbest bırakılan Marc Fogel'i Beyaz Saray'da ağırladı ve savaşın sona ermesi için önemli bir akşam olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 10:59
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 10:59
Trump, Serbest Bırakılan ABD Vatandaşı Fogel'i Beyaz Saray'da Ağırladı

Trump, Serbest Bırakılan ABD Vatandaşı Fogel'i Beyaz Saray'da Ağırladı

ABD Başkanı Donald Trump, 2021 yılında Rusya'da tutuklanan ABD vatandaşı Marc Fogel'i, serbest kalmasının ardından Beyaz Saray'da kabul etti. Oval Ofis'teki buluşmada Trump, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Fogel'in Serbest Bırakılması ve Savaş Üzerine Değerlendirmeler

Trump, Fogel'in serbest bırakılmasının Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesine katkıda bulunabileceğine vurgu yaparak, "Bu akşam bu savaşın son bulması için çok önemli bir akşam." ifadelerini kullandı.

Başkan, "Bir buçuk milyon asker ve genç öldürüldü. Orada yaşananlar çok korkunç. Bu adım Ukrayna'daki savaşın bitmesinde çok büyük bir rol oynayabilir." şeklinde konuştu.

Putin'e Teşekkür ve Gelecek İhtimalleri

Trump, Fogel'in serbest bırakılması nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e teşekkür etti, ancak bu adımın Putin'e olan bakış açısını değiştirip değiştirmediği sorusunu yanıtsız bıraktı.

Ayrıca, Trump, Rusya'da tutuklu başka bir kişinin de serbest bırakılabileceği sinyali vererek, konu hakkında detay vermekten kaçındı.

Fogel'in Duyguları ve Teşekkürleri

Serbest kaldıktan sonra duygularını ifade eden Fogel, "Kendimi şu an dünyanın en şanslı adamı sayıyorum." diyerek mutluluğunu dile getirdi. Fogel, "Ben bir kahraman değilim, beni özgürlüğe kavuşturma yolunda çaba gösterenler kahraman. Başkan Donald Trump bir kahraman. Bu başarı karşısında çok şaşkınım." şeklinde konuştu.

Fogel'in Tutukluluğu

Beyaz Saray, daha önce Rusya'nın 2021 yılından bu yana tutuklu bulunan ABD vatandaşı Marc Fogel'i "iyi niyet göstergesi" olarak serbest bıraktığını açıklamıştı. Fogel, Ağustos 2021'de Rusya'ya girişi sırasında uyuşturucu bulundurmak suçlamasıyla gözaltına alınmış ve 14 yıl hapse mahkum edilmişti.

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