Trump: Şi ile TikTok Anlaşmasını Onayladık

ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Şi ile TikTok anlaşmasını onayladıklarını, APEC'te görüşeceklerini ve ziyaret takvimi üzerinde anlaştıklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 01:15
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 01:15
Görüşmenin ayrıntıları

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin değerlendirmesini Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında paylaştı.

Trump, görüşme hakkında, "Devlet Başkanı Şi ile harika bir görüşme yaptık ve TikTok anlaşmasını onayladık, şu anda süreç devam ediyor. Harika yatırımcılarımız var. Bu anlaşmanın tamamlanmasını sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Anlaşmanın kontrolü ve imza süreci

Trump, TikTok'u satın alacak kişilerin ve şirketlerin Amerikan olduğunu ve kontrolün tamamen kendilerinde olacağını vurguladı. Anlaşmanın son aşamasıyla ilgili olarak, "Anlaşmayı imzalamamız gerekiyor, sanırım bu bir formalite olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

APEC ve ikili takip planı

Başkan Trump, TikTok anlaşmasının onaylanması dahil olmak üzere temel konularda Şi ile önemli mesafe kat ettiklerini belirtti. Ayrıca, ekim ayı sonunda Güney Kore'de yapılacak Asya-Pasifik işbirliği (APEC) Zirvesi'nde Şi ile görüşeceklerini; önümüzdeki yılın başında Çin'e bir ziyaret gerçekleştirmeyi ve Şi'nin de uygun bir zamanda ABD'ye gelmesini kararlaştırdıklarını aktardı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin görüşme

Trump, Şi ile görüştükleri konular arasında Rusya-Ukrayna Savaşı'nın da bulunduğunu, Şi'nin bu savaşın sona ermesini istediğini ve bu konuda kendilerine yardım edebileceğine inandığını söyledi.

