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Trump, Sınır Güvenliğini Öncelik Olarak Belirtti

Trump, teşekkür konuşmasında sınır güvenliğini ilk önceliği olarak belirtti ve başkanlık kararnamesi imzalayacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 20.01.2025 22:54
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 22:54
Trump, Sınır Güvenliğini Öncelik Olarak Belirtti

Trump, Sınır Güvenliğine Vurgu Yaptı

ABD Başkanı Donald Trump, yemin ettikten sonra gerçekleştirdiği teşekkür konuşmasında sınır güvenliğinin kendisi için en önemli öncelik olduğunu ifade etti.

Kongre'deki Teşekkür Konuşması

Kongre binasında gerçekleşen yemin törenine katılan davetlilerle bir araya gelen Trump, konuşmasında iç politikaya yönelik mesajlar vererek asıl odak noktasının hukuksuz göçler olduğunu vurguladı. "Herkes en büyük sorunun enflasyon olduğunu söylerken, ben bunun yasa dışı göçler ve diğer sosyal sorunlardan daha önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

Başkanlık Kararnamesi ve Güvenlik Önlemleri

Trump, yasa dışı göçü durdurmak amacıyla bugün başkanlık kararnamesi imzalayacağını belirterek, ABD'ye özellikle suçluların girişine izin vermeyeceklerini ve yasadışı göçmenlerin sınır dışı edileceğini kaydetti.

Biden’ın Affettiği Kişiler Üzerine Eleştiriler

Eski Başkan Joe Biden'ın görevde olduğu dönemde 6 Ocak Kongre baskınıyla ilgili soruşturma yürüten kişileri affetmesini eleştiren Trump, bu kişilerin yargılanması gerektiğini savundu.

Seçim Hedefleri ve Resmi Belgeler

Trump, Amerika'yı yeniden güçlü kılmak için gerekli adımları hızla atacaklarını ve 5 Kasım 2024'teki seçimlerin tarihi bir başarı olacağını vurguladı. Yemin töreninin ardından, hükümeti yönetme yetkisinin devrini gösteren resmi belgeleri imzaladı.

Yemin Töreni ve Ek Programlar

Yemin töreni öncesinde, Trump sabah ilk olarak St. John's Kilisesi'nde geleneksel ayine katıldı. Daha sonra Beyaz Saray'da Biden ile bir araya geldi. Kongre binasında öğlen tam 12.00'de Yüksek Mahkeme Başkanı Yargıç John Roberts'ın huzurunda yemin etti. Tören sonrası, Kongre üyelerine geleneksel öğle yemeği düzenlendi.

Soğuk hava nedeniyle dış mekan etkinlikleri kapalı alanlara alındı. Trump, Kongre'deki işlemlerin ardından Capital One Arena'da destekçilerine hitap edecek ve geleneksel başkanlık geçit törenine katılacak. İkinci dönemin ilk gününde çeşitli başkanlık kararnamelerine imza atmayı planlıyor.

Günün sonunda, Trump 3 ayrı başkanlık balosuna katılarak katılımcılara hitap edecek.

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