Trump, Suikast Girişimi Sonrası İlk Açık Hava Konuşmasını Yaptı

Trump'ın İlk Açık Hava Konuşması

Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin 2024 başkan adayı Donald Trump, 13 Temmuz'da gerçekleşen suikast girişiminden sonra ilk açık hava konuşmasını Kuzey Carolina eyaletinde kurşun geçirmez cam kabin içinde yaptı.

Harris’i Eleştirdi

Konuşmasında Demokrat Partinin başkan adayı ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i sıkça eleştiren Trump, göçmen politikaları hakkında şunları söyledi: "Harris, sınırları açmayı amaçlıyor. Eğer başkan olursa, yalnızca Güney Amerika'dan değil, dünyanın dört bir yanından 60 ila 70 milyon kişi gelecek."

Üçüncü Dünya Savaşı Uyarısı

"Yoldaş Kamala" ifadesiyle Harris'i hedef alan Trump, rakibinin başkan olması durumunda Üçüncü Dünya Savaşı'nın kaçınılmaz olacağı iddiasında bulundu. "Harris, dokunduğu her şeyi yok ediyor ve ülkemizi mahvediyor," dedi.

Obama'ya Tepki

Trump, eski Başkan Barack Obama tarafından yapılan bir şakaya da yanıt verdi. Obama'nın miting kalabalıklarının boyutları üzerine yaptığı yorumları 'terbiyesiz' olarak nitelendiren Trump, "Her zaman siyasete bağlı kalmam gerektiği söyleniyor, ama onlar bana kişisel saldırılar yapıyor," dedi.

Eski Başkan Obama, Trump'ın bu konudaki hassasiyetine dikkat çekerken, Demokrat Partili kalabalıklar bunun üzerine gülüştü.