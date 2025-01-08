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Trump, 'Sus Payı' Davasında Ceza Duruşmasının Ertelenmesi İçin Yüksek Mahkemeye Başvurdu

Donald Trump, 'sus payı' davasında 10 Ocak ceza duruşmasının ertelenmesi için Yüksek Mahkemeye başvuruda bulundu.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 17:57
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 17:57
Trump, 'Sus Payı' Davasında Ceza Duruşmasının Ertelenmesi İçin Yüksek Mahkemeye Başvurdu

Trump, Yüksek Mahkeme'ye Başvurdu

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, New York'taki suçlu bulunduğu 'sus payı' davasıyla ilgili 10 Ocak'ta yapılacak ceza duruşmasının ertelenmesi için ABD Yüksek Mahkemesi'ne başvurdu. Trump, daha önce New York'taki temyiz mahkemesinin talebini reddetmesinin ardından Yüksek Mahkeme'ye başvurdu.

Hukuk Ekibinin Talepleri

Trump’ın hukuk ekibi, Yüksek Mahkemeye acil bir başvuru yaparak New York'taki duruşmanın durdurulmasının gerekli olduğunu vurguladı. Başvuruda, "Bu mahkeme, başkanlık kurumuna ve federal hükümetin işleyişine yönelik ciddi adaletsizlik ve zararı önlemek için New York'taki mahkemede daha fazla yargılamayı derhal durdurmalı" ifadesi yer aldı.

Yüksek Mahkeme'nin Yanıtı Bekleniyor

Yüksek Mahkeme, başvuruyu değerlendirmek üzere davaya bakan savcılardan yarın sabaha kadar yanıt vermesini istedi. New York'taki 'sus payı' davası konusunda Trump'ın avukatları, 4 Aralık 2024'te Yargıç Juan Merchan'a başvurarak davanın düşürülmesi gerektiği yönünde savunmada bulunmuş, ancak Merchan bu talebi reddetmiştir.

Duruşmanın Tarihçesi

Yargıç Merchan, cezanın 10 Ocak'ta yapılacak duruşmada belirleneceğini açıklayarak, Trump’ın avukatlarının duruşmanın 20 Ocak’ta yapılacak Başkanlık devir teslim töreninden sonrasına bırakılması talebini de ret etti. Trump’ın avukatlarının önceki gün New York temyiz mahkemesinde yaptığı başvuru da sonuçsuz kalmış, temyiz mahkemesi Trump’ın aleyhine karar vermiştir.

Trump'ın Suçlamaları ve Davanın Arka Planı

Donald Trump, Manhattan Bölge Savcılığı tarafından 18 Mart 2023'te, 2016'daki seçimler sırasında yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'e yasa dışı 'sus payı' ödemesiyle ilgili olarak suçlanmıştır. Trump, suçlamaları reddetmiş olmasına rağmen, 15 Nisan 2024'te New York'ta yapılan yargılamada mahkeme jürisi tarafından 34 farklı suçlamadan suçlu bulunmuştur.

ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın emsal niteliğindeki davalarda belli konularda dokunulmazlık hakkının bulunduğunu kabul etse de, bu dokunulmazlığın özel davranışları için geçerli olmadığına karar vermiştir. Bununla birlikte Trump’ın 'sus payı' davasında para cezası ile 4 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

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