Trump, Suudi Arabistan'da Rus, Ukrayna ve ABD Yetkilileri ile Görüşecek

Trump, Suudi Arabistan'daki Görüşmeyi Duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, gelecek hafta Suudi Arabistan'da ABD'li, Rus ve Ukraynalı yetkililerin buluşarak Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik süreci ele alacağını duyurdu.

Hindistan Başbakanı ile Görüşme

Trump, bu açıklamayı Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Oval Ofis'te gerçekleştirdiği görüşmede yaptı. Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması için atılacak adımların önemine dikkat çekti.

Görüşmeye ilişkin detayları paylaşmayan Trump, savaşın bir an önce sona ermesi gerektiğinin altını çizdi.