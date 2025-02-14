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Trump, Suudi Arabistan'da Rus, Ukrayna ve ABD Yetkilileri ile Görüşecek

Trump, gelecek hafta ABD'li, Rus ve Ukraynalı yetkililerin Suudi Arabistan'da bir araya geleceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 02:33
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 02:33
Trump, Suudi Arabistan'da Rus, Ukrayna ve ABD Yetkilileri ile Görüşecek

Trump, Suudi Arabistan'daki Görüşmeyi Duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, gelecek hafta Suudi Arabistan'da ABD'li, Rus ve Ukraynalı yetkililerin buluşarak Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik süreci ele alacağını duyurdu.

Hindistan Başbakanı ile Görüşme

Trump, bu açıklamayı Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Oval Ofis'te gerçekleştirdiği görüşmede yaptı. Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması için atılacak adımların önemine dikkat çekti.

Görüşmeye ilişkin detayları paylaşmayan Trump, savaşın bir an önce sona ermesi gerektiğinin altını çizdi.

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