Trump'tan Almanya'daki Seçim Sonuçlarına İlk Yorum

ABD Başkanı Donald Trump, Almanya'daki seçim sonuçlarını değerlendirdi ve CDU/CSU'yu tebrik etti.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 22:36
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 22:36
Trump'tan Almanya'daki Seçim Sonuçlarına İlk Yorum

Trump'tan Almanya'daki Seçim Sonuçları Üzerine İlk Değerlendirme

ABD Başkanı Donald Trump, Almanya'da düzenlenen genel seçimlerde Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin zafer kazanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Bugün Almanya ve Donald Trump adındaki beyefendinin liderliğindeki ABD için büyük bir gün." ifadelerini kullandı.

Trump, Truth Social platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, Almanya'daki seçim sonuçlarını değerlendirdi ve Hristiyan Birlik partilerinin seçimlerde başarı sağladığını belirtti. Almanya halkının uzun yıllardır enerji ile göç konularındaki sağduyudan yoksun gündemden bıktığını vurgulayan Trump, bu zaferin önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Başkan Trump ayrıca, "Herkese tebrikler. Daha nice zaferlere." mesajını paylaşarak, bu tür başarıların devamını temenni etti.

Almanya'daki erken genel seçimlerde, Hristiyan Birlik partilerinin Başbakan adayı Friedrich Merz zaferini ilan etti.

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