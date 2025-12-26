DOLAR
Trump'tan Demokratlara Epstein Uyarısı: 'Cadı Avı' ve İtibar Endişesi

Trump, Epstein belgelerini 'radikal solun cadı avı' olarak nitelendirip Demokratlara ve medyaya uyarıda bulundu; bazı isimlerin itibarının zedeleneceğini söyledi.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 08:18
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 08:18
Epstein belgeleri üzerinden yürütülen tartışmalara sert tepki

ABD Başkanı Donald Trump, Jeffrey Epstein belgeleriyle ilgili tartışmaları radikal solun yürüttüğü bir "cadı avı" olarak nitelendirerek siyasi rakiplerine yönelik uyarılarda bulundu.

Truth sosyal medya platformundan paylaştığı Noel mesajında Trump, "Jeffrey Epstein’i seven, ona yığınla para veren, adasına giden, partilerine katılan ve onu yeryüzünün en harika adamı sanan onca ahlaksız dâhil" ifadelerini kullandı.

Epstein ile ilişkileri olan birçok ismin işler kızışınca onu "bir köpek gibi" yüzüstü bıraktığını belirten Trump, "Oysa Epstein ile ilişkisini gerçekten kesen tek kişi, bunu moda olmadan çok önce yapan Başkan Donald Trump’tı" dedi.

Yayınlanan belgeler üzerinden sürece ilişkin değerlendirmesinde Trump, "Adı geçen isimlerin hepsinin Demokrat olduğu anlaşıldığında, ‘Rusya Rusya Rusya’ aldatmacasının uydurma bir hikaye olduğu ve Trump ile hiçbir ilgisinin bulunmadığı kamuoyuna açıklandığında olduğu gibi açıklamaya muhtaç çok fazla konu olacak" ifadelerini kullandı.

Basına yönelik eleştirilerde bulunan Trump, New York Times gazetesi dahil birçok "başarısız" basın kuruluşunun hatalı seçim haberleri için özür dilemek zorunda kaldığını ya da abone kaybettiğini hatırlattı. Trump, sürecin yanlış yönetilmesi halinde "Çoğu masum olan birçok arkadaşları ciddi şekilde zarar görecek ve itibarları zedelenecek. Ama ne yazık ki, yozlaşmış Demokrat siyaset dünyasında işler böyle yürüyor" uyarısında bulundu.

Mesajını Noel dilekleriyle sonlandıran Trump, "Belki de son mutlu Noeliniz olacak bugünün tadını çıkarın" ifadesini kullandı.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

