Yılbaşında Sahte İçki Tehlikesi: '2026'ya Hastanede Girmeyin'

Yılbaşında Sahte İçki ve Uyuşturucu Uyarısı

Prof. Dr. Şevket Özkaya'dan kritik tavsiyeler

Yılbaşı kutlamaları öncesi uyarılarda bulunan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, sahte içki, solunum yolu enfeksiyonları ve yasa dışı maddelerin ciddi sağlık riskleri taşıdığına dikkat çekti.

Özkaya, özellikle sahte içkinin hayati tehlike oluşturduğunu vurgulayarak, metil alkolün çok düşük dozlarda dahi körlük ve ölüme yol açabildiğini belirtti. Geçmiş yıllarda yılbaşı dönemlerinde sahte alkol nedeniyle çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlatan Özkaya, uyarılarını şu şekilde sıraladı:

Evde alkollü içecek yapmayın, kaynağı bilinmeyen içkileri kesinlikle tüketmeyin. Restoran ve barlarda şişeyi mutlaka görün, bandrol ve BÜİS kontrolü yaptırın. Kurye ile alkol siparişinden kaçının.

Soğuk havalarla birlikte 'Covid 19' ve 'süper grip' olarak adlandırılan viral enfeksiyonların arttığını söyleyen Özkaya, kalabalık ve kapalı alanlarda yapılan kutlamaların virüslerin yayılımını hızlandırdığını belirtti. Yoğun alkol tüketimi ve uykusuzluk bağışıklığı zayıflatıyor; Özkaya, son günlerde zatürre ve yoğun bakım gerektiren vakalarda artış görüldüğünü kaydetti.

Yasa dışı maddelere de değinen Prof. Dr. Özkaya, metamfetamin ve kokain kullanımının son derece tehlikeli olduğunu vurguladı. Metamfetaminin en düşük dozlarda bile bağımlılık yapabildiğini ve kalıcı beyin hasarına yol açabileceğini, ülkede kullanımın arttığını ve solunum yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda takip edilen hastalar olduğunu söyledi.

Kokainin ise kalp krizi, yüksek tansiyon ve ağır ruhsal sorunlara neden olabildiğini; doz aşımının ölümcül sonuçlar doğurabileceğini belirten Özkaya, son olarak şu çağrıyı yaptı: Yılbaşı kutlamalarınızın acı tecrübeye dönüşmemesi ve 2026 yılına hastanede girmemek için bireysel ve toplu aktivitelerde dikkatli olun.

GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANI PROF. DR. ŞEVKET ÖZKAYA