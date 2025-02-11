DOLAR
35,99 0,01%
EURO
37,11 0%
ALTIN
3.378,37 -0,55%
BITCOIN
3.514.400,41 -0,27%

Trump'tan Hamas'a Şiddetli Uyarı: Tüm Esirler Serbest Bırakılmazsa Ateşkes Bozulur

ABD Başkanı Trump, Gazze'deki esirlerin Cumartesi öğlene kadar serbest bırakılmaması halinde ateşkesin iptal edileceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 03:08
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 03:08
Trump'tan Hamas'a Şiddetli Uyarı: Tüm Esirler Serbest Bırakılmazsa Ateşkes Bozulur

Trump'tan Hamas'a Kesin Tehdit

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki tüm esirlerin cumartesi günü öğle vaktine kadar serbest bırakılmaması durumunda ateşkesin bozulması gerektiğini belirtti. Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, "Sonra kıyamet kopsun" sözleriyle durumu net bir şekilde ifade etti.

Hamas İçin Kabul Edilemez Uyarı

Trump, Gazze'deki esirlerin serbest bırakılmaması üzerine gelen soruları yanıtlayarak, Hamas'ın bu durumu kabul edilemez bir şekilde askıya aldığını vurguladı. "Cumartesi saat 12.00'ye kadar gelmezlerse, kıyamet kopacak" dedi.

Batı Şeria Durumu

ABD Başkanı, Batı Şeria ile Gazze'yi ayrı değerlendirdiğini vurguladı. "Şu anda oradalar ve sanırım orada kalmak istiyorlar. Gazze Şeridi ile ilgili konuştuğumuz gibi bir durum hiç olmadı. Orasıyla ilgili bir planım yok" açıklaması yaptı.

Gazze'den Göç Seçenekleri

Trump, Gazze'deki Filistinlilerin Mısır ve Ürdün gibi komşu ülkelere yerleştirilmesine yönelik planın hâlâ masada olduğunu söyledi. "Eğer gidecek bir yer bulabilirlerse, Gazze'den ayrılmayı çok isterler" ifadesini kullandı. Ancak Mısır ve Ürdün'ün bu plana olumlu yanıt vermemesi durumunda, ABD'nin bu ülkelere sağladığı savunma yardımlarını durdurabileceğini de ekledi.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Ücretsiz Otopark Dönemi: Halkbank ve İSPARK İş Birliği

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Malatya Belediyesi'nden Çalışanlara 46 Bin TL Maaş ve 6 Ayda Bir Zam Müjdesi

Emekli Öğretmenlere Müjdeli Vergi Muafiyeti Düzenlemesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fas'ta 5,1 Büyüklüğünde Deprem: Kasır El Kebir Kenti Olayın Merkez Üssü
2
Balıkesir'de Hırsızlık Şüphelileri Tutuklandı!
3
Arizona'da Özel Jet Kazasında 1 Ölü, Havalimanı Uçuşları Durdu
4
Trump, Çelik ve Alüminyum İthalatına Yüzde 25 Tarife Getirdi
5
Trump'tan Hamas'a Şiddetli Uyarı: Tüm Esirler Serbest Bırakılmazsa Ateşkes Bozulur
6
Siirt'te 10 Katlı Binada Çıkan Yangın Söndürüldü: 20 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Malatya Belediyesi'nden Çalışanlara 46 Bin TL Maaş ve 6 Ayda Bir Zam Müjdesi

Yapı Kredi'den 6 Ay Sürecek Fatura Desteği Kampanyası!

İstanbul'da 1 Mart'ta 15.000 TL Kira Desteği Başlıyor

İstanbul'da Ücretsiz Otopark Dönemi: Halkbank ve İSPARK İş Birliği

Şubat Ayına Özel Faizsiz Kredi İmkanı! 200.000 TL Limite Dikkat!

Ankara'dan Asgari Ücretlilere Müjdeli Destek Programı

Emekli Öğretmenlere Müjdeli Vergi Muafiyeti Düzenlemesi

Borç Yapılandırma Süresi 2025'e Kadar Uzatıldı!

2025 YKS Giriş Ücretlerine Şok Zam: Öğrenciler 450 TL Ödeyecek!

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!