Trump'tan Hamas'a Şiddetli Uyarı: Tüm Esirler Serbest Bırakılmazsa Ateşkes Bozulur

Trump'tan Hamas'a Kesin Tehdit

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki tüm esirlerin cumartesi günü öğle vaktine kadar serbest bırakılmaması durumunda ateşkesin bozulması gerektiğini belirtti. Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, "Sonra kıyamet kopsun" sözleriyle durumu net bir şekilde ifade etti.

Hamas İçin Kabul Edilemez Uyarı

Trump, Gazze'deki esirlerin serbest bırakılmaması üzerine gelen soruları yanıtlayarak, Hamas'ın bu durumu kabul edilemez bir şekilde askıya aldığını vurguladı. "Cumartesi saat 12.00'ye kadar gelmezlerse, kıyamet kopacak" dedi.

Batı Şeria Durumu

ABD Başkanı, Batı Şeria ile Gazze'yi ayrı değerlendirdiğini vurguladı. "Şu anda oradalar ve sanırım orada kalmak istiyorlar. Gazze Şeridi ile ilgili konuştuğumuz gibi bir durum hiç olmadı. Orasıyla ilgili bir planım yok" açıklaması yaptı.

Gazze'den Göç Seçenekleri

Trump, Gazze'deki Filistinlilerin Mısır ve Ürdün gibi komşu ülkelere yerleştirilmesine yönelik planın hâlâ masada olduğunu söyledi. "Eğer gidecek bir yer bulabilirlerse, Gazze'den ayrılmayı çok isterler" ifadesini kullandı. Ancak Mısır ve Ürdün'ün bu plana olumlu yanıt vermemesi durumunda, ABD'nin bu ülkelere sağladığı savunma yardımlarını durdurabileceğini de ekledi.