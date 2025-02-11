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Trump'tan Hamas'a Son Uyarı: Esirler Serbest Bırakılmazsa Ateşkes İhlal Edilecek

Trump, Hamas'ın esirleri serbest bırakmaması durumunda ateşkesin iptal edileceği ve 'kıyamet kopsun' ifadesini kullandı.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 02:29
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 02:29
Trump'tan Hamas'a Son Uyarı: Esirler Serbest Bırakılmazsa Ateşkes İhlal Edilecek

Trump'tan Hamas'a Sert Uyarı!

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki tüm esirlerin cumartesi günü öğle vaktine kadar serbest bırakılmaması halinde ateşkesin iptal edileceğini açıkladı. Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen imza töreninde "Sonra kıyamet kopsun" şeklinde sert bir ifade kullandı.

Gazze'deki Son Durum

Başkan Trump, Hamas'ın Gazze'deki esirlerin serbest bırakılmasına ara verdiğine dair haberler hakkında görüşlerini belirtirken, bu durumun kabul edilemez olduğunu vurguladı. Olası bir ateşkes krizine dikkat çeken Trump, beklenen süre içerisinde esirlerin serbest bırakılmamasının sonuçları olacağı konusunda uyarıda bulundu.

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