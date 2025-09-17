Trump'tan Kral 3. Charles'a Övgü: ABD-İngiltere İlişkilerine Güçlü Vurgu

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Kral 3. Charles tarafından onuruna düzenlenen devlet yemeğine katıldı.

Konuşmanın Satırbaşları

Trump, yemekte yaptığı konuşmada iki ülke arasındaki tarihi bağların gücüne dikkat çekti ve ilişkilerin hem küresel hem de ikili düzeyde önemini vurguladı.

"Bu, hayatımın en büyük onurlarından biri. Size ve ülkenize büyük saygı duyuyorum."

Konuşmasında İngiltere'nin dünya mirasına katkıları olarak "Magna Carta", "modern parlamento" ve "bilimsel yöntemler" gibi örnekler verdi ve ülkenin "faşizme karşı savaştığını" ifade etti.

Trump, iki ülke arasındaki kültürel ve tarihsel bağların önemine işaret ederek, "ABD ile Birleşik Krallık arasındaki akrabalık ve kimlik bağları paha biçilemez ve sonsuzdur. İki ülke arasındaki ilişkiler de inanılmaz derecede iyi durumdadır." dedi.

Konuşmasının sonunda Kral 3. Charles ve Kraliçe'ye teşekkür eden Trump, iki ülke ilişkilerinin geleceğinin daha da güçleneceği mesajını verdi.

Program, konuşmaların ardından akşam yemeğiyle devam etti.