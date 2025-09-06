DOLAR
Trump'tan Lafayette Park'taki Savaş Karşıtı Çadırın Kaldırılması Talimatı

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te Lafayette Park'taki 30 yılı aşkın süredir bulunan savaş karşıtı çadırın hemen kaldırılmasını talep etti.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 01:35
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 01:46
Oval Ofis'te Açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında Beyaz Saray'ın karşısındaki Lafayette Park'ta uzun yıllardır bulunan ve savaş karşıtlığıyla sembolleşen bir çadırın kaldırılması talimatını verdi.

Bir muhabirin çadırın "Amerikan karşıtı" bir yere dönüştüğü yönündeki sorusu üzerine Trump, salondaki görevlilere dönerek, "Onu hemen kaldırın. Bugün, hemen kaldırın. Radikal solculara sürüklenmiş. Lafayette Park'taymış, kaldırın onu." dedi.

Trump, söz konusu çadırın orada olduğunu bilmediğini belirterek, başkent Washington'da suçla mücadele kapsamında yüzlerce çadırı kaldırdıklarını ve bu çadırın da kaldırılacağını söyledi.

Lafayette Park'ta yer alan ve 30 yılı aşkın süredir aynı yerde bulunan bu çadır, haber metnine göre savaş karşıtlığıyla sembolleşmiş durumda.

