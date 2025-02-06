Trump'tan Medya Kuruluşlarına Sert Eleştiri: 'Milyarlarca Dolar Çalınmış'

Trump'tan Medya Kuruluşlarına Sert Eleştiri

ABD Başkanı Donald Trump, federal kurumlardan fon aldığı öne sürülen medya kuruluşlarına yönelik sert eleştirilerde bulundu. Trump, yaptığı paylaşımda, "Görünüşe bakılırsa, USAID ve diğer kurumlardan milyarlarca dolar çalınmış ve bunların büyük kısmı, Demokratları güzelleyen haberlerin yapılması için 'rüşvet' olarak sahte medya kuruluşlarına gitmiş" ifadelerini kullandı.

Politico'nun İddiaları ve Tepkiler

Bu açıklamalar, Politico adlı medya kuruluşunun son dönemde farklı federal kurumlardan yaklaşık 8 milyon dolar ödeme aldığına dair iddiaların gündeme gelmesiyle birlikte geldi. Trump, bu durumu "tarihteki en büyük skandal" olarak tanımlayarak, "Demokratların bundan kaçamayacağını" vurguladı.

Musk'ın Açıklamaları Tartışma Yarattı

ABD'li milyarder ve Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) yöneticisi Elon Musk'ın, Demokrat Joe Biden yönetiminin medya kuruluşlarına fon sağladığını iddia etmesinin ardından ülkede tartışmalar başlamıştı. Associated Press (AP) haber ajansına ve New York Times (NYT) gazetesine yapılan ödemelere karşı çıkan Musk, AP’ye yapılan ödeme için "vergi mükelleflerinin paralarının israfı" derken, NYT’ye yapılan ödeme için de "NYT, hükümet tarafından fonlanan bir gazete" şeklinde ifadeler kullandı.