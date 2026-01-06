Nevşehir'de Kadınlara Özel Hobi Kafe

Nevşehir'de yalnızca kadınlara hizmet veren 'Hobi Kafe' ilgi çekiyor

Güzelyurt Mahallesi'nde yeni buluşma noktası

Nevşehir Güzelyurt Mahallesi'nde açılan Hobi Kafe, sunduğu güvenli ve sıcak ortamla dikkat çekiyor. Kadınların rahatça sosyalleşebileceği bir alan oluşturmayı hedefleyen kafe, kentte bu özelliğiyle bir ilk niteliği taşıyor.

Kafe, 39 yaşındaki Rabia Ertuğrul tarafından hayata geçirildi. İşletme, "Erkeklerin kahvesi varsa neden kadınların da olmasın?" düşüncesiyle kuruldu ve mekânda erkek müşterilere yer verilmiyor.

Hizmetler, etkinlikler ve imkanlar

Hanımlar burada örgü örüyor; okey, satranç ve tavla oynuyor, sohbet ederek ev ortamı rahatlığında vakit geçiriyor. Kafede çay, kahve ve yöresel lezzetlerin yanı sıra örgü için gerekli hobi malzemeleri de temin edilebiliyor.

Hobi Kafe, kısa sürede kadınların buluşma noktası haline geldi. Burada kadınlar hem üretmenin hem de sosyalleşmenin mutluluğunu bir arada yaşıyor.

Rabia Ertuğrul şöyle konuştu: "Erkeklerin kahvesi varsa neden kadınların da olmasın düşüncesi ile yola çıktım. Burada okey, tavla, satranç gibi oyunları oynamak isteyen kadınlarımızın yanı sıra, örgü örmek isteyen, ev ortamında vakit geçirmek isteyen kadınlarımız geliyor. Burada hobiyi ön plana çıkarttık. Hanımlarımız burada örgülerini örüyorlar, sohbet ediyorlar. Örgüye başlamak isteyen kadınlarımız buradan her türlü malzemelerini temin edebiliyorlar. Özellikle yöresel ikramlıklarımızdan tadabiliyorlar. Kadınlarımıza burada evlerinin rahatlığını ve konforunu sunmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Müşteriler de kafeyi övüyor. Nihal Pamuk şöyle dedi: "Yaklaşık 7 yıldır 15 günde bir örgü etkinliği yapıyoruz. Daha önce farklı kafelerde buluşuyorduk ancak burası tamamen kadınlara özel olduğu için çok daha rahatız. Sigara yok, erkek yok. Ortak noktamız örgü ve burada kendimizi evimizde gibi hissediyoruz".

Nuran Çimen ise, "Burada örgü örerek stres atıyoruz. İsteyenler okey oynuyor, isteyenler satranç oynuyor. Nevşehir’in buna ihtiyacı vardı" ifadelerini kullandı.

(AÇ-AG-)

Bu kafeye erkekler giremiyor